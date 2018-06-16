Шесть интриг третьего игрового дня чемпионата мира

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Ростов-на-Дону Ахмат
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Кто сыграет в атаке у Франции?
Для Дидье Дешама чемпионат мира в России является ключевым в тренерской карьере. Сборная Франции приехала на мундиаль в статусе одного из главных фаворитов турнира, и общественность ждёт от неё только победы. Сейчас эта команда вышла на пик своих возможностей. Второе место на домашнем Евро двухлетней давности было оценено как хороший результат. Оно для французов не станет катастрофой и на мировом первенстве, но неприятный осадок останется, который может повлиять на дальнейшие отношения Дешама со сборной.
У «трёхцветных» не должно возникнуть больших проблем в матче против Австралии. «Соккеруз» в своём нынешнем виде – слабейшая команда группы C. Берт ван Марвейк всегда был тренером, ставившим своим коллективам прагматичный футбол. Поэтому, нет никаких сомнений в том, что австралийцы будут обороняться в полном составе и искать счастье в редких контратаках. В этой связи, интересен потенциальный выбор Дешамом игроков в линии нападения, где у него россыпь вариантов, которой может позавидовать любой тренер. Гарантировано место в старте только Гризманну. Дешам в роли центрального нападающего может сделать ставку на мощного и пробивного Жиру, который по антропометрическим данным сопоставим с габаритными австралийскими центрдефами. Есть вариант и с более подвижной тройкой в линии нападения Гризманн-Мбаппе-Дембеле, где все исполнители будут меняться местами, пытаясь измотать и запутать защиту соперника. Правда, Киллиан, как известно, несколько дней назад на тренировке получил травму голеностопа. Серьёзной она не оказалась, однако главный тренер сборной Франции, возможно, перестрахуется и не выпустит одного из лидеров с первых минут.
По какой схеме сыграет Аргентина?
Хорхе Сампаоли приучил нас к тому, что он здорово готовит свои команды к крупным турнирам. В Аргентине рассчитывают, что и с их национальной сборной у этого специалиста всё получится, и она достигнет заветной цели в виде золотых медалей мирового первенства. Стартовый состав «альбиселесте» уже известен, и он вызывает вопросы. Главный – по какой схеме сыграют аргентинцы? Сампаоли в контрольных играх использовал варианты и с тремя центральными защитниками, и с двумя. Очевидно, что в центре обороны должны сыграть Отаменди и Маскерано. На одном из флангов совершенно точно будет действовать Тальяфико. А вот позицию Маркоса Рохо на поле сходу определить не получается. Он известен своим универсализмом и вполне может сыграть как левым центральным защитником в «тройке», так и на левой бровке. При схеме с тремя центрдефами Тальяфико будет закрывать левую бровку, а правую – Сальвио. Но уже можно заявить точно, что Ди Марию мы на позиции латераля не увидим, хотя и такой вариант рассматривался. Анхель будет помогать Месси и Агуэро в линии атаки. Да, мы наконец-то упомянули Лионеля. По его функционалу всё банально просто: он будет играть везде. Уже много слов сказано относительно того, что для Лео нынешний чемпионат мира – один из последних шансов выиграть что-то серьёзное на уровне сборных. Будем ждать от него адекватного ответа на хет-трик Криштиану Роналду в ворота Испании.
Вернётся ли дикий хайп по Исландии?
Сборная Исландии провела очень хорошую просветительскую деятельность на Евро-2016. Люди не только узнали, что эта команда умеет неплохо играть в футбол, но и о положении этого небольшого государства на карте мира, а о скромной численности населения острова не писал в социальных сетях только ленивый. Спустя два года исландцы готовы вернуть к себе былой интерес общественности. Начать возрождение былого хайпа вполне можно с матча против Аргентины. Своим выступлением в отборочном турнире команда Хеймира Хадльгримссона всем в очередной раз доказала, что её успехи в последние годы неслучайны. Главная сильная сторона Исландии – порядок, который в футболе национальных сборных очень часто бьёт класс. Подтверждение этого тезиса мы вполне можем увидеть в субботу в Москве.
Перу – Дания – главный матч игрового дня?
Среди субботних матчей игра между Перу и Данией является наименее хайповой для широких масс, однако именно данная баталия видится самой интересной по части предполагаемых турнирных раскладов. В группе C имеется очевидный фаворит – сборная Франции, а перуанцы и датчане являются основными претендентами в борьбе за вторую путёвку в 1/8 финала. В целом, эти команды довольно похожи. У «инков» в составе имеется ярко выраженная главная «звезда» в лице Хосе Паоло Герреро. О его драматичной истории все прекрасно наслышаны. Команда Рикардо Гареки могла лишиться своего ключевого исполнителя, однако дисквалификация нападающего за обнаружение следов кокаина в организме была приостановлена. Без Герреро шансы «инков» на хорошее выступление в России были бы совсем призрачными. Да, у перуанцев в составе есть другие хорошие футболисты в лице: Джефферсона Фарфана, Эдисона Флореса, Кристиана Куэвы и других, но ценность Герреро заключается ещё и в лидерских качествах за пределами поля. Он настоящий вожак этой сборной.
Похожая история у датчан. В их составе есть немало крепких по европейским меркам игроков, но всё внимание приковано к Кристиану Эриксену. В цифровой составляющей футболист «Тоттенхэма» заметно превосходит Герреро. Он заработал четырнадцать очков по системе гол+пас в отборочном турнире (11+3). Эриксен до сих пор считается крайне недооцененным игроком. Его заслуги в «Тоттенхэме» теряются на фоне бомбардирских подвигов Харри Кейна и раскручиваемого англичанами Делли Алли. Нынешний чемпионат – шанс для Кристиана раскрыть глаза тем, кто до сих пор не осознаёт масштаб его таланта.
Ещё одна важная ремарка: сборная Перу не проигрывает с марта 2017-го года. Для «инков» грядущий матч станет первым в финальной стадии мирового первенства за тридцать шесть лет. Можно не сомневаться, что поклонники южноамериканской команды устроят настоящее шоу на трибунах «Саранск Арены».
Избежит ли Саранск проблем с посещаемостью?
Второй день чемпионата мира был омрачён скандалом в Екатеринбурге относительно посещаемости матча Египет – Уругвай, где на нижнем ярусе центральных трибун зияли огромные дыры из пустых кресел. Относительно Саранска также имеются опасения. По части реализации билетов в столице Мордовии всё не очень хорошо. На последнем этапе продаж можно было спокойно приобрести квитки на любой матч, а на ставшую знаковой ещё до своего старта встречу Панама – Тунис были доступны даже билеты четвёртой ценовой категории. Присутствие Саранска в списке городов у многих вызывало скепсис ввиду того, что здесь никогда не было замечено большого интереса к футболу. Поэтому, есть опасения, что вывеска Перу – Дания не вызовет нужного зрительского интереса именно у местных жителей. Будем верить в лучшее.
Станет ли для Хорватии матч против Нигерии лёгкой прогулкой?
В 1998-м году сборная Хорватии заняла третье место на чемпионате мира во Франции. Спустя двадцать лет поклонники «шашечных» грезят повторением того грандиозного успеха. Звучит оптимистично, но глупо отрицать тот факт, что поколение у балканцев сейчас замечательное. В частности, в линии полузащиты у хорватов очень мощный набор исполнителей. Но у болельщиков этой сборной в преддверии старта на чемпионате мира есть поводы для беспокойства. Главный из них заключается в фигуре главного тренера. Златко Далич помог «шашечным» избежать провала на финише отборочного цикла, но как постоянного наставника его всерьёз не рассматривают. Есть вопросы и к качеству игры команды под его руководством. Плюс, в СМИ просачивались информация относительно взаимоотношений между Даличем и Модричем, которые, как говорят, далеки от идеальных. Тем не менее, Нигерию хорваты побеждать должны.
Во-первых, они значительно превосходят соперника в уровне мастерства.
Во-вторых, в преддверии турнира у африканцев произошёл типичнейший для этого континента внутренний скандал. Журналисты поделились информацией о том, что некоторым футболистам место в итоговой заявке досталось по блату. Федерация вместе с главным тренером всё отрицают, но мы несколько не удивимся, если вся эта история правдива на сто процентов. В Африке бывает всё. В подавляющем большинстве случаев эти околофутбольные истории негативно влияли на выступление сборных на крупных турнирах. Маловероятно, что нигерийцы смогут стать одним из немногих исключений из устоявшегося правила.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Кто сыграет в атаке у Франции?
Для Дидье Дешама чемпионат мира в России является ключевым в тренерской карьере. Сборная Франции приехала на мундиаль в статусе одного из главных фаворитов турнира, и общественность ждёт от неё только победы. Сейчас эта команда вышла на пик своих возможностей. Второе место на домашнем Евро двухлетней давности было оценено как хороший результат. Оно для французов не станет катастрофой и на мировом первенстве, но неприятный осадок останется, который может повлиять на дальнейшие отношения Дешама со сборной.
У «трёхцветных» не должно возникнуть больших проблем в матче против Австралии. «Соккеруз» в своём нынешнем виде – слабейшая команда группы C. Берт ван Марвейк всегда был тренером, ставившим своим коллективам прагматичный футбол. Поэтому, нет никаких сомнений в том, что австралийцы будут обороняться в полном составе и искать счастье в редких контратаках. В этой связи, интересен потенциальный выбор Дешамом игроков в линии нападения, где у него россыпь вариантов, которой может позавидовать любой тренер. Гарантировано место в старте только Гризманну. Дешам в роли центрального нападающего может сделать ставку на мощного и пробивного Жиру, который по антропометрическим данным сопоставим с габаритными австралийскими центрдефами. Есть вариант и с более подвижной тройкой в линии нападения Гризманн-Мбаппе-Дембеле, где все исполнители будут меняться местами, пытаясь измотать и запутать защиту соперника. Правда, Киллиан, как известно, несколько дней назад на тренировке получил травму голеностопа. Серьёзной она не оказалась, однако главный тренер сборной Франции, возможно, перестрахуется и не выпустит одного из лидеров с первых минут.
По какой схеме сыграет Аргентина?
Хорхе Сампаоли приучил нас к тому, что он здорово готовит свои команды к крупным турнирам. В Аргентине рассчитывают, что и с их национальной сборной у этого специалиста всё получится, и она достигнет заветной цели в виде золотых медалей мирового первенства. Стартовый состав «альбиселесте» уже известен, и он вызывает вопросы. Главный – по какой схеме сыграют аргентинцы? Сампаоли в контрольных играх использовал варианты и с тремя центральными защитниками, и с двумя. Очевидно, что в центре обороны должны сыграть Отаменди и Маскерано. На одном из флангов совершенно точно будет действовать Тальяфико. А вот позицию Маркоса Рохо на поле сходу определить не получается. Он известен своим универсализмом и вполне может сыграть как левым центральным защитником в «тройке», так и на левой бровке. При схеме с тремя центрдефами Тальяфико будет закрывать левую бровку, а правую – Сальвио. Но уже можно заявить точно, что Ди Марию мы на позиции латераля не увидим, хотя и такой вариант рассматривался. Анхель будет помогать Месси и Агуэро в линии атаки. Да, мы наконец-то упомянули Лионеля. По его функционалу всё банально просто: он будет играть везде. Уже много слов сказано относительно того, что для Лео нынешний чемпионат мира – один из последних шансов выиграть что-то серьёзное на уровне сборных. Будем ждать от него адекватного ответа на хет-трик Криштиану Роналду в ворота Испании.
Вернётся ли дикий хайп по Исландии?
Сборная Исландии провела очень хорошую просветительскую деятельность на Евро-2016. Люди не только узнали, что эта команда умеет неплохо играть в футбол, но и о положении этого небольшого государства на карте мира, а о скромной численности населения острова не писал в социальных сетях только ленивый. Спустя два года исландцы готовы вернуть к себе былой интерес общественности. Начать возрождение былого хайпа вполне можно с матча против Аргентины. Своим выступлением в отборочном турнире команда Хеймира Хадльгримссона всем в очередной раз доказала, что её успехи в последние годы неслучайны. Главная сильная сторона Исландии – порядок, который в футболе национальных сборных очень часто бьёт класс. Подтверждение этого тезиса мы вполне можем увидеть в субботу в Москве.
Перу – Дания – главный матч игрового дня?
Среди субботних матчей игра между Перу и Данией является наименее хайповой для широких масс, однако именно данная баталия видится самой интересной по части предполагаемых турнирных раскладов. В группе C имеется очевидный фаворит – сборная Франции, а перуанцы и датчане являются основными претендентами в борьбе за вторую путёвку в 1/8 финала. В целом, эти команды довольно похожи. У «инков» в составе имеется ярко выраженная главная «звезда» в лице Хосе Паоло Герреро. О его драматичной истории все прекрасно наслышаны. Команда Рикардо Гареки могла лишиться своего ключевого исполнителя, однако дисквалификация нападающего за обнаружение следов кокаина в организме была приостановлена. Без Герреро шансы «инков» на хорошее выступление в России были бы совсем призрачными. Да, у перуанцев в составе есть другие хорошие футболисты в лице: Джефферсона Фарфана, Эдисона Флореса, Кристиана Куэвы и других, но ценность Герреро заключается ещё и в лидерских качествах за пределами поля. Он настоящий вожак этой сборной.
Похожая история у датчан. В их составе есть немало крепких по европейским меркам игроков, но всё внимание приковано к Кристиану Эриксену. В цифровой составляющей футболист «Тоттенхэма» заметно превосходит Герреро. Он заработал четырнадцать очков по системе гол+пас в отборочном турнире (11+3). Эриксен до сих пор считается крайне недооцененным игроком. Его заслуги в «Тоттенхэме» теряются на фоне бомбардирских подвигов Харри Кейна и раскручиваемого англичанами Делли Алли. Нынешний чемпионат – шанс для Кристиана раскрыть глаза тем, кто до сих пор не осознаёт масштаб его таланта.
Ещё одна важная ремарка: сборная Перу не проигрывает с марта 2017-го года. Для «инков» грядущий матч станет первым в финальной стадии мирового первенства за тридцать шесть лет. Можно не сомневаться, что поклонники южноамериканской команды устроят настоящее шоу на трибунах «Саранск Арены».
Избежит ли Саранск проблем с посещаемостью?
Второй день чемпионата мира был омрачён скандалом в Екатеринбурге относительно посещаемости матча Египет – Уругвай, где на нижнем ярусе центральных трибун зияли огромные дыры из пустых кресел. Относительно Саранска также имеются опасения. По части реализации билетов в столице Мордовии всё не очень хорошо. На последнем этапе продаж можно было спокойно приобрести квитки на любой матч, а на ставшую знаковой ещё до своего старта встречу Панама – Тунис были доступны даже билеты четвёртой ценовой категории. Присутствие Саранска в списке городов у многих вызывало скепсис ввиду того, что здесь никогда не было замечено большого интереса к футболу. Поэтому, есть опасения, что вывеска Перу – Дания не вызовет нужного зрительского интереса именно у местных жителей. Будем верить в лучшее.
Станет ли для Хорватии матч против Нигерии лёгкой прогулкой?
В 1998-м году сборная Хорватии заняла третье место на чемпионате мира во Франции. Спустя двадцать лет поклонники «шашечных» грезят повторением того грандиозного успеха. Звучит оптимистично, но глупо отрицать тот факт, что поколение у балканцев сейчас замечательное. В частности, в линии полузащиты у хорватов очень мощный набор исполнителей. Но у болельщиков этой сборной в преддверии старта на чемпионате мира есть поводы для беспокойства. Главный из них заключается в фигуре главного тренера. Златко Далич помог «шашечным» избежать провала на финише отборочного цикла, но как постоянного наставника его всерьёз не рассматривают. Есть вопросы и к качеству игры команды под его руководством. Плюс, в СМИ просачивались информация относительно взаимоотношений между Даличем и Модричем, которые, как говорят, далеки от идеальных. Тем не менее, Нигерию хорваты побеждать должны.
Во-первых, они значительно превосходят соперника в уровне мастерства.
Во-вторых, в преддверии турнира у африканцев произошёл типичнейший для этого континента внутренний скандал. Журналисты поделились информацией о том, что некоторым футболистам место в итоговой заявке досталось по блату. Федерация вместе с главным тренером всё отрицают, но мы несколько не удивимся, если вся эта история правдива на сто процентов. В Африке бывает всё. В подавляющем большинстве случаев эти околофутбольные истории негативно влияли на выступление сборных на крупных турнирах. Маловероятно, что нигерийцы смогут стать одним из немногих исключений из устоявшегося правила.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
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