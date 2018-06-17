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Старт Германии и Бразилии. 5 интриг четвёртого игрового дня чемпионата мира
Чемпионат мира в России набирает ход. В четвёртый игровой день на турнире возьмут старт два его фаворита – Германия и Бразилия. Rusfootball.info предлагает вашему вниманию превью воскресных матчей.
Кейлор Навас против сербской атаки
Четыре года назад на мировом первенстве в Бразилии сборная Коста-Рики сенсационно добралась до четвертьфинальной стадии. Ожидать от команды Оскара Рамиреса повторения этого достижения не стоит. Сейчас костариканцы стали явно слабее и считаются аутсайдерами группы E. В товарищеских играх против сильных Англии и Бельгии они выглядели невразумительно, и даже великолепный Кейлор Навас никак не мог помочь своим партнёрам. Высока вероятность, что в матче против Сербии «лос тикос» для достижения позитивного результата понадобятся чудеса от голкипера мадридского «Реала». У балканцев группа атаки очень солидная, и она наверняка доставит много проблем защитной линии Коста-Рики, которая надёжностью не отличается. Митрович, Тадич, Льяич, Милинкович-Савич – от этих людей, в первую очередь, стоит ждать угрозы представителю зоны КОНКАКАФ.
За команду Коста-Рики говорит лишь статистика – она три из четырёх предыдущих ЧМ начинала с побед, а сербы на мундиалях стартовали исключительно с поражений. Плюс, на текущем первенстве планеты сборные, сменившие тренеров после отборочного цикла, стартовали неудачно. Лишь у Фернандо Йерро с Испанией получилось зацепить ничью в игре против Португалии, а Пицци и ван Марвейк проиграли России и Франции соответственно. Младен Крстаич возглавил Сербию по окончании отборочного цикла, сменив на данном посту Славолюба Муслина. Тем не менее, «белые орлы» считаются фаворитами грядущего противостояния, и они должны начинать мундиаль с победы. Если не обыгрывать Коста-Рику – рассчитывать на выход из группы с Бразилией и Швейцарией балканцам будет проблематично.
Есть ли повод беспокоиться за Германию?
Сборная Германии напугала многих болельщиков своими невразумительными выступлениями в товарищеских матчах, предшествовавших старту чемпионата мира. После поражения от Австрии и неяркой победы над Саудовской Аравией Йоахима Лёва стали критиковать, хотя, казалось бы, этот специалист своей стабильно качественной работой должен был привить уверенность болельщикам и специалистам. Стартовать на чемпионате мира «бундестим» придётся против Мексики – главного конкурента за итоговое первое место в группе. Этот факт настораживает многих в Германии. С другой стороны, мы привыкли к тому, что немцы под руководством Лёва начинают крупные турниры уверенно. Поэтому, в матче против столь серьёзного соперника «бундестим» вполне может показать, что все опасения были напрасными, и не стоит слишком серьёзно воспринимать результаты эти товарищеских игр. Сборная России не даст соврать.
Сыграют ли в старте Озил и Гюндоган?
Помимо игровых сложностей, в преддверии мирового первенства сборная Германии столкнулась с трудностями околофутбольного характера. В скандальную историю попали Илкай Гюндоган и Месут Озил. Оба являются турками по происхождению, и у них в Лондоне состоялась встреча с нынешним президентом Турции Реджепом Эрдоганом, у которого в европейском сообществе, мягко говоря, неоднозначная репутация. Более того, Илкай подарил Эрдогану свою футболку «Манчестер Сити». Естественно, эти фотографии разлетелись по социальным сетям, а в Германии футболистов подвергли самой настоящей обструкции. Сейчас идёт активное обсуждение того, выпустит ли Лёв полузащитников в стартовом составе? Если по Озилу ответ ближе к утвердительному, то по Гюндогану такой уверенности нет.
Вратарский вопрос в «бундестим»
Вратарский вопрос также стоит остро в «бундестим». Ни для кого не секрет, что тренерскому штабу важно определиться с основным голкипером на турнир до его начала. В Германии выбор сделали в пользу Мануэля Нойера, являющегося параллельно ещё и капитаном команды. Однако он, как известно, практически год не играл в футбол из-за травмы, в то время как Марк-Андре тер Штеген провёл замечательный сезон в «Барселоне», а также хорошо себя зарекомендовал в качестве основного вратаря сборной на Кубке конфедераций. Мнения относительно вратарского вопроса разделились. Более того, сторонники тер Штегена утвердились в своей позиции после слабо проведённых Нойером контрольных игр. Безусловно, Мануэль начнёт матч с Мексикой в стартовом составе, но что делать Лёву, если капитан «бундестим» сыграет плохо в «Лужниках»? Продолжать доверять Нойеру, или всё же рассмотреть кандидатуру тер Штегена, объективно находящегося в более оптимальной форме?
Сможет ли Швейцария что-то противопоставить Бразилии?
Швейцария считается второй по силе сборной квартета E. Однако разница в классе между ней и Бразилией настолько ощутимая, что шансов на позитивный результат у команды Владимира Петковича практически нет. «Селесао» под руководством Тите показывают выдающийся футбол. Уже в течение продолжительного временного периода складывается ощущение, что Бразилия – команда без слабых мест. Настолько фундаментально она смотрится в своих матчах. Исходя из проблем конкурентов, «пентакампеоны» в глазах многих сейчас являются главными фаворитами мундиаля. Свой статус они должны начать оправдывать уже в Ростове-на-Дону. Любой другой результат, кроме победы южноамериканцев в данном противостоянии, будет рассматриваться как большая сенсация. Швейцарии, при всём к ней уважении, можно рассчитывать только на чудо.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Кейлор Навас против сербской атаки
Четыре года назад на мировом первенстве в Бразилии сборная Коста-Рики сенсационно добралась до четвертьфинальной стадии. Ожидать от команды Оскара Рамиреса повторения этого достижения не стоит. Сейчас костариканцы стали явно слабее и считаются аутсайдерами группы E. В товарищеских играх против сильных Англии и Бельгии они выглядели невразумительно, и даже великолепный Кейлор Навас никак не мог помочь своим партнёрам. Высока вероятность, что в матче против Сербии «лос тикос» для достижения позитивного результата понадобятся чудеса от голкипера мадридского «Реала». У балканцев группа атаки очень солидная, и она наверняка доставит много проблем защитной линии Коста-Рики, которая надёжностью не отличается. Митрович, Тадич, Льяич, Милинкович-Савич – от этих людей, в первую очередь, стоит ждать угрозы представителю зоны КОНКАКАФ.
За команду Коста-Рики говорит лишь статистика – она три из четырёх предыдущих ЧМ начинала с побед, а сербы на мундиалях стартовали исключительно с поражений. Плюс, на текущем первенстве планеты сборные, сменившие тренеров после отборочного цикла, стартовали неудачно. Лишь у Фернандо Йерро с Испанией получилось зацепить ничью в игре против Португалии, а Пицци и ван Марвейк проиграли России и Франции соответственно. Младен Крстаич возглавил Сербию по окончании отборочного цикла, сменив на данном посту Славолюба Муслина. Тем не менее, «белые орлы» считаются фаворитами грядущего противостояния, и они должны начинать мундиаль с победы. Если не обыгрывать Коста-Рику – рассчитывать на выход из группы с Бразилией и Швейцарией балканцам будет проблематично.
Есть ли повод беспокоиться за Германию?
Сборная Германии напугала многих болельщиков своими невразумительными выступлениями в товарищеских матчах, предшествовавших старту чемпионата мира. После поражения от Австрии и неяркой победы над Саудовской Аравией Йоахима Лёва стали критиковать, хотя, казалось бы, этот специалист своей стабильно качественной работой должен был привить уверенность болельщикам и специалистам. Стартовать на чемпионате мира «бундестим» придётся против Мексики – главного конкурента за итоговое первое место в группе. Этот факт настораживает многих в Германии. С другой стороны, мы привыкли к тому, что немцы под руководством Лёва начинают крупные турниры уверенно. Поэтому, в матче против столь серьёзного соперника «бундестим» вполне может показать, что все опасения были напрасными, и не стоит слишком серьёзно воспринимать результаты эти товарищеских игр. Сборная России не даст соврать.
Сыграют ли в старте Озил и Гюндоган?
Помимо игровых сложностей, в преддверии мирового первенства сборная Германии столкнулась с трудностями околофутбольного характера. В скандальную историю попали Илкай Гюндоган и Месут Озил. Оба являются турками по происхождению, и у них в Лондоне состоялась встреча с нынешним президентом Турции Реджепом Эрдоганом, у которого в европейском сообществе, мягко говоря, неоднозначная репутация. Более того, Илкай подарил Эрдогану свою футболку «Манчестер Сити». Естественно, эти фотографии разлетелись по социальным сетям, а в Германии футболистов подвергли самой настоящей обструкции. Сейчас идёт активное обсуждение того, выпустит ли Лёв полузащитников в стартовом составе? Если по Озилу ответ ближе к утвердительному, то по Гюндогану такой уверенности нет.
Вратарский вопрос в «бундестим»
Вратарский вопрос также стоит остро в «бундестим». Ни для кого не секрет, что тренерскому штабу важно определиться с основным голкипером на турнир до его начала. В Германии выбор сделали в пользу Мануэля Нойера, являющегося параллельно ещё и капитаном команды. Однако он, как известно, практически год не играл в футбол из-за травмы, в то время как Марк-Андре тер Штеген провёл замечательный сезон в «Барселоне», а также хорошо себя зарекомендовал в качестве основного вратаря сборной на Кубке конфедераций. Мнения относительно вратарского вопроса разделились. Более того, сторонники тер Штегена утвердились в своей позиции после слабо проведённых Нойером контрольных игр. Безусловно, Мануэль начнёт матч с Мексикой в стартовом составе, но что делать Лёву, если капитан «бундестим» сыграет плохо в «Лужниках»? Продолжать доверять Нойеру, или всё же рассмотреть кандидатуру тер Штегена, объективно находящегося в более оптимальной форме?
Сможет ли Швейцария что-то противопоставить Бразилии?
Швейцария считается второй по силе сборной квартета E. Однако разница в классе между ней и Бразилией настолько ощутимая, что шансов на позитивный результат у команды Владимира Петковича практически нет. «Селесао» под руководством Тите показывают выдающийся футбол. Уже в течение продолжительного временного периода складывается ощущение, что Бразилия – команда без слабых мест. Настолько фундаментально она смотрится в своих матчах. Исходя из проблем конкурентов, «пентакампеоны» в глазах многих сейчас являются главными фаворитами мундиаля. Свой статус они должны начать оправдывать уже в Ростове-на-Дону. Любой другой результат, кроме победы южноамериканцев в данном противостоянии, будет рассматриваться как большая сенсация. Швейцарии, при всём к ней уважении, можно рассчитывать только на чудо.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
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