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Идову, Жиго и еще 9 трансферов, которые вы могли пропустить во время Мундиаля
В последний месяц все внимание общественности было приковано к Чемпионату Мира. В это время российские клубы готовятся к новому сезону в РФПЛ, как на сборах, так и на трансферном рынке. Rusfootball.info рассказывает о некоторых новичках межсезонья.
Родриго Бекао, «Байя» -> ЦСКА
Спустя годы молчания ЦСКА вступил на тропу на трансферов. Подписаны сразу несколько иностранных футболистов по весьма экономному тарифу. Одним из новичков стал центральный защитник Родриго Бекао. Судя по годовой аренде с последующим правом выкупа, армейцы планируют для начала присмотреться к легионеру. Виктор Гончаренко выделяет в Бекао скорость и первый пас. Тем не менее трансфер достаточно неоднозначный. На Родине бразилец провел меньше 20 матчей за одного за «Байю», одного из аутсайдеров высшей лиги Бразилии. А в этом году Родриго провел всего тайм. По его словам, причиной отсутствия игровой практики являлась наигранная связка его конкурентов.
Хердюр Магнуссон, «Бристоль Сити» -> ЦСКА
Исландский защитник является фаворитом на вакантное место после ухода Сергея Игнашевича. Среди всех новичков армейцев Магнуссон выделяется своим международным опытом. Центрдеф является основным игроком сборной Исландии. Переговоры шли еще до начала Мундиаля и закончились успехом. В викинге Гончаренко видит наследника Понтуса Вернблума: неуступчивый, жесткий, может играть на нескольких позициях. Большим минусом является отсутствие скорости, хотя в системе с тремя центральными защитниками этот недостаток не так заметен, еще и учитывая его отличный выбор позиции.
Яка Бийол, «Рудар» -> ЦСКА
Яка – самое молодое приобретение красно-синих в это межсезонье. 19-летний словенец провел свой первый сезон в профессиональном футболе в «Рударе Веленье». О полузащитнике известно, что он выполняет больше оборонительные функции, нежели атакующие. Однако Виктор Гончаренко еще обдумывает варианты с ролью легионера.
Самуэль Жиго, «Гент» –> «Спартак»
«Спартак» продолжает осваивать бельгийский рынок. Вслед за удачной покупкой Ханни, к красно-белым присоединился француз Самуэль Жиго из «Гента». Центральный защитник начинал свою карьеру в родном «Арль-Авиньоне», но сделал себе имя в Бельгии. Прошлый сезон для защитника стал самым успешным в карьере. «Гент» не забрался в призовую тройку, однако отметился наименьшим количеством пропущенных мячей – 27. Жиго внес в это самый весомый вклад, проведя 40 матчей. Местные специалисты выделяли Самуэля, как одного из лучших игроков своего амплуа в лиге, умеющего быстро развивать атаки. В «Спартаке» Жиго предстоит конкуренция с Георгием Джикией и преобразившимся Ильей Кутеповым, если только вдруг Каррера не перестроит тактику на три центрдефа.
Брайан Идову, «Амкар» -> «Локомотив»
«Локомотив» не отстает от своих московских конкурентов и подписывает футболистов с иностранным паспортом. Брайан Идову после матчей на Чемпионате мира за Нигерию официально потерял статус футболиста с российским паспортом. Этот пункт и породил вопросы среди болельщиков «Локомотива». Однако плюсы в подписании имеются. Все же Брайан получил огромный опыт на Мундиале, играя в основе команды, которая была без 6 минут в 1/8 финала. К тому же после развала «Амкара» игрок достался бесплатно, да и Брайан является универсальным футболистом, умеющим сыграть на самых разных позициях, что при большой плотности в календаре пойдет коллективу на пользу.
Филип Уремович, «Цибалия» -> «Рубин»
Руководство «Рубина» предложило ему однолетний контракт Сесару Навасу. Испанец пока взял паузу, относительно решения о перспективах на ближайший год. Штаб Курбана Бердыева перестраховался на случай отказа и подписал Филипа Уремовича из словенской «Олимпии». Для тренера «Рубина» это уже не первый футболист из этой страны. В «Ростове» два года назад Миха Мевля стал одним из открытиев лиги. Вполне возможно, что такое будущее ждет и Филипа.
Иван Таранов, «Крылья Советов» -> «Краснодар»
«Краснодар», из года в год претендующий на чемпионство, пока отмалчивается на трансферном рынке. Среди приобретений нападающий Герман Онугха, полузащитник Анатолий Катрич и самый приметный в этом списке Иван Таранов. Многих смутило подписание опытного центрдефа, однако впоследствии оказалось, что он будет выступать за вторую команду «Краснодара», как и оба других новичка. Хотя в кризисных ситуациях опыт Таранова может пригодится, учитывая сквозную заявку.
Идрисса Думбия, «Андерлехт» -> «Ахмат»
Хорошая трансферная политика грозненского клуба в последние годы уже мало кого удивляет. В прошлое межсезонье «Ахмат» был приобрел сразу несколько бразильцев. Это лето начинается с африканского легионера. Идрисса Думбия становится третьим игроком с подобной фамилией в РФПЛ, но, если предыдущие были атакующими футболистами, то этот выступает на позиции опорного полузащитника. Африканец прошел через «Андерлехт», но закрепиться там не вышло. Последний сезон отыграл в аренде за «Зюльте-Варегем».
Антон Салетрос, АИК – «Ростов». Деннис Хаджикадунич, «Мальме» -> «Ростов»
«Ростов» в начале июня приобрел полузащитника Антона Салетроса из АИКа. Практически всю карьеру швед выступал в этой команде, за исключением одного отъезда в Венгрию. В начале года Салетрос стал одним из лидеров команды, находящийся на второй строчке турнирной таблицы. Также Антон играет за молодежную команду своей страны. К слову, полузащитника подписали сразу на четыре года. Кроме данного футболиста, «Ростов» потратил один миллион на молодого защитника Денниса Хаджикадунича.
Владимир Полуяхтов, "Анжи" -> "Крылья Советов"
Легенда российского подземелья никак не хочет возвращаться в ФНЛ. "Оренбург" и "Анжи" при участии Владимира уже окунулись обратно в первый дивизион. К слову, в обоих случаях претензий к Владимиру крайне мало. Теперь прервать неудачную серию представляется возможность в самарских "Крыльях".
Фото: ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Крылья Советов"
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Родриго Бекао, «Байя» -> ЦСКА
Спустя годы молчания ЦСКА вступил на тропу на трансферов. Подписаны сразу несколько иностранных футболистов по весьма экономному тарифу. Одним из новичков стал центральный защитник Родриго Бекао. Судя по годовой аренде с последующим правом выкупа, армейцы планируют для начала присмотреться к легионеру. Виктор Гончаренко выделяет в Бекао скорость и первый пас. Тем не менее трансфер достаточно неоднозначный. На Родине бразилец провел меньше 20 матчей за одного за «Байю», одного из аутсайдеров высшей лиги Бразилии. А в этом году Родриго провел всего тайм. По его словам, причиной отсутствия игровой практики являлась наигранная связка его конкурентов.
Хердюр Магнуссон, «Бристоль Сити» -> ЦСКА
Исландский защитник является фаворитом на вакантное место после ухода Сергея Игнашевича. Среди всех новичков армейцев Магнуссон выделяется своим международным опытом. Центрдеф является основным игроком сборной Исландии. Переговоры шли еще до начала Мундиаля и закончились успехом. В викинге Гончаренко видит наследника Понтуса Вернблума: неуступчивый, жесткий, может играть на нескольких позициях. Большим минусом является отсутствие скорости, хотя в системе с тремя центральными защитниками этот недостаток не так заметен, еще и учитывая его отличный выбор позиции.
Яка Бийол, «Рудар» -> ЦСКА
Яка – самое молодое приобретение красно-синих в это межсезонье. 19-летний словенец провел свой первый сезон в профессиональном футболе в «Рударе Веленье». О полузащитнике известно, что он выполняет больше оборонительные функции, нежели атакующие. Однако Виктор Гончаренко еще обдумывает варианты с ролью легионера.
Самуэль Жиго, «Гент» –> «Спартак»
«Спартак» продолжает осваивать бельгийский рынок. Вслед за удачной покупкой Ханни, к красно-белым присоединился француз Самуэль Жиго из «Гента». Центральный защитник начинал свою карьеру в родном «Арль-Авиньоне», но сделал себе имя в Бельгии. Прошлый сезон для защитника стал самым успешным в карьере. «Гент» не забрался в призовую тройку, однако отметился наименьшим количеством пропущенных мячей – 27. Жиго внес в это самый весомый вклад, проведя 40 матчей. Местные специалисты выделяли Самуэля, как одного из лучших игроков своего амплуа в лиге, умеющего быстро развивать атаки. В «Спартаке» Жиго предстоит конкуренция с Георгием Джикией и преобразившимся Ильей Кутеповым, если только вдруг Каррера не перестроит тактику на три центрдефа.
Брайан Идову, «Амкар» -> «Локомотив»
«Локомотив» не отстает от своих московских конкурентов и подписывает футболистов с иностранным паспортом. Брайан Идову после матчей на Чемпионате мира за Нигерию официально потерял статус футболиста с российским паспортом. Этот пункт и породил вопросы среди болельщиков «Локомотива». Однако плюсы в подписании имеются. Все же Брайан получил огромный опыт на Мундиале, играя в основе команды, которая была без 6 минут в 1/8 финала. К тому же после развала «Амкара» игрок достался бесплатно, да и Брайан является универсальным футболистом, умеющим сыграть на самых разных позициях, что при большой плотности в календаре пойдет коллективу на пользу.
Филип Уремович, «Цибалия» -> «Рубин»
Руководство «Рубина» предложило ему однолетний контракт Сесару Навасу. Испанец пока взял паузу, относительно решения о перспективах на ближайший год. Штаб Курбана Бердыева перестраховался на случай отказа и подписал Филипа Уремовича из словенской «Олимпии». Для тренера «Рубина» это уже не первый футболист из этой страны. В «Ростове» два года назад Миха Мевля стал одним из открытиев лиги. Вполне возможно, что такое будущее ждет и Филипа.
Иван Таранов, «Крылья Советов» -> «Краснодар»
«Краснодар», из года в год претендующий на чемпионство, пока отмалчивается на трансферном рынке. Среди приобретений нападающий Герман Онугха, полузащитник Анатолий Катрич и самый приметный в этом списке Иван Таранов. Многих смутило подписание опытного центрдефа, однако впоследствии оказалось, что он будет выступать за вторую команду «Краснодара», как и оба других новичка. Хотя в кризисных ситуациях опыт Таранова может пригодится, учитывая сквозную заявку.
Идрисса Думбия, «Андерлехт» -> «Ахмат»
Хорошая трансферная политика грозненского клуба в последние годы уже мало кого удивляет. В прошлое межсезонье «Ахмат» был приобрел сразу несколько бразильцев. Это лето начинается с африканского легионера. Идрисса Думбия становится третьим игроком с подобной фамилией в РФПЛ, но, если предыдущие были атакующими футболистами, то этот выступает на позиции опорного полузащитника. Африканец прошел через «Андерлехт», но закрепиться там не вышло. Последний сезон отыграл в аренде за «Зюльте-Варегем».
Антон Салетрос, АИК – «Ростов». Деннис Хаджикадунич, «Мальме» -> «Ростов»
«Ростов» в начале июня приобрел полузащитника Антона Салетроса из АИКа. Практически всю карьеру швед выступал в этой команде, за исключением одного отъезда в Венгрию. В начале года Салетрос стал одним из лидеров команды, находящийся на второй строчке турнирной таблицы. Также Антон играет за молодежную команду своей страны. К слову, полузащитника подписали сразу на четыре года. Кроме данного футболиста, «Ростов» потратил один миллион на молодого защитника Денниса Хаджикадунича.
Владимир Полуяхтов, "Анжи" -> "Крылья Советов"
Легенда российского подземелья никак не хочет возвращаться в ФНЛ. "Оренбург" и "Анжи" при участии Владимира уже окунулись обратно в первый дивизион. К слову, в обоих случаях претензий к Владимиру крайне мало. Теперь прервать неудачную серию представляется возможность в самарских "Крыльях".
Фото: ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Крылья Советов"
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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