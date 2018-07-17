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Анонс 1-го тура ФНЛ

Не успел закончиться Чемпионат Мира, а уже во вторник возвращается наш любимый российский футбол. Первый тур лучшей лиги планеты стартует на Дальнем Востоке. Все самые интересные встречи анонсирует Rusfootball.info










Питерские ночи в Сочи

Питерское «Динамо» стал одним из открытий прошлогоднего сезона. Александру Точилину удалось с первого раза закрепиться со своим коллективом в первом дивизионе. Команда долгое время даже находилась около зоны стыков, но запал спал во втором круге. Питерцы показывали привлекательный футбол на своем поле и по заветам Валерия Лобановского старались зацепить ничейные исходы на выезде. Но так сложилось, что весной в Петербурге остался только «Зенит». «Тосно» кануло в лету, а бело-голубых сослали на пустующий стадион «Фишт» в Сочи, чтобы развивать там футбол. Команда переименована в ФК «Сочи», но структура по-прежнему осталось та же: тренеры, футболисты. Будет интересно посмотреть, как на команде скажется переезд на новое место. Во вторник предстоит игра со «Спартаком-2», за который будут пока играть большинство футболистов, игравших в прошлом сезоне в арендах за более сильные команды. Москвичи сменили наставника после провального сезона. На этот раз руководить командой будет опытный специалист Виктор Булатов.

Новый Новгород

В Нижнем Новгороде все никак не определятся с названием команды. Сколько уже было названий: «Локомотив», «Спартак», «Волга», «Олимпиец». На этот раз вернулись к названию города. Странно, чем не угодило предыдущие название, как и тренер Николай Писарев, которому удалось создать боеспособный коллектив и сохранить прописку в ФНЛ. На смену ему пришел Дмитрий Черышев, чьи тренерские заслуги вызывают большие сомнения. Именно благодаря его работе «Мордовия» через год после вылета из РФПЛ оформила путевку в ПФЛ. А до этого был провал и в «Волге». Возможно, это последний шанс для отца Дениса проявить свои тренерские способности, но вериться в это с трудом. На сборах Новгород был одной из худших команд по результатам из лиги. Черышев уже говорит о неготовности игроков. Определенную ясность внесут первые матчи. Дебютировать предстоит как раз против саранской команды. Вероятно, что матч соберет большую аудиторию на новом стадионе. Тем интереснее будет понаблюдать за встречей.

Матч фаворита

Из РФПЛ нынче грянул слабый десант: «Тосно» прекратило существование, «Анжи» занял место «Амкара». СКА Хабаровск не выглядит той устрашающей силой, которая способна вновь вернуться в РФПЛ. Главным фаворитом в такой ситуации выглядит «Балтика». Калининградцы так и не дотянули до стыковых матчей в прошлом сезоне по ряду причин, зато при нынешней трансферной политике выглядят безоговорочными фаворитами. Был сохранен костяк предыдущего розыгрыша, а к ним добавились Владимир Дядюн, Алан Касаев, Андрей Буйволов, Джамалдин Ходжаниязов и некоторые другие футболисты. В последнем туре крайнего первенства «Балтика» дома похоронила шансы «Тюмени» на сохранение прописки. Но для сибиряков все закончилось хорошо из-за того, что победители зон ПФЛ отказались участвовать. Однако домашняя встреча будет отличным поводом отомстить обидчикам за прошлую неудачу.

Молодые дебютанты

В новом сезоне стартует сразу два интересных молодых коллектива. «Чертаново», которое абсолютно по делу выиграло свою зону ПФЛ, примет фаворита турнира – «Ротор». А в Краснодаре вторая команда «быков» сыграет с «Сибирью». Удивителен факт попадания краснодарцев в данный турнир. После того, как «Анжи» осталось в РФПЛ, ФНЛ решило пригласить в турнир «Казанку», однако получили отказ. Второе приглашение было отправлено «Краснодару». А те в свою очередь его приняли. Мотивировано это было тем, что в данных командах выступает большое количество игроков молодежных и юношеских команд. Подобным образом несколько лет назад попал в турнир «Зенит-2».

Повторение полуфинала Кубка

Прошлогодний Кубок России получился историческим во всех смыслах. Команды ФНЛ сокрушали все на своем пути, а победителем стал «Тосно», прекративший свое существование уже через пару недель после завоевания трофея. В полуфинале путевку в тот финал разыгрывали в Курске «Авангард» и «Шинник». Тогда все закончилось минимальной победой курян. У ярославцев спустя пару месяцев есть возможность взять реванш за то поражение.

1-й тур ФНЛ



Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Ротор Балтика
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