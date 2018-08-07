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Екатеринбург Уфа
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Греческий миф. С кем предстоит играть "Спартаку"
8 августа в Греции «Спартак» начинает свой путь в Лиге Чемпионов против ПАОКа. Rusfootball.info рассказывает о сопернике красно-белых.
Изначально многие российские болельщики в противостоянии ПАОКа и «Базеля» выделяли греков, как наиболее удобного оппонента для москвичей, однако на деле многие ошибались. Швейцарцы впервые за многие годы уступили первенство «Янг Бойзу» с огромным отрывом, имели множество травм и начали провально новый сезон. Это отразилось и на очном соперничестве, где ПАОК доминировал в обеих встречах. А теперь по отдельности об аспектах успеха соперника «Спартака»
Русский след
Владельцем ПАОКа является известный российский бизнесмен Иван Саввиди, управлявший компанией «Донской табак», а с недавних пор ее успешно продал более чем за полтора миллиарда евро. Для многих бизнесмен ассоциируется с «Ростовом» и не самыми теплыми отношениями с болельщиками. В российском футболе у него не очень задалось. Последняя история закончилась крахом из-за личной неприязни к Курбану Бердыеву. Саввиди оказывал помощь ростовчанам, но затем встал в позу из-за того, что Бердыев пытался выстроить менеджерскую модель, как в «Рубине». Спонсору это пришлось не по душе, поэтому второй сезон запомнился ультиматумами с обеих сторон и перепалками в прессе.
В Греции у бизнесмена все гораздо лучше и идет по нарастающей. В клубе он с 2012 года. Команда часто забирается на вторую строчку и конкурирует с «Олимпиакосом». В прошлом сезоне ПАОК был впервые близок к чемпионству, но два технических поражения поставили крест на притязаниях. Оба раза все заканчивалось скандалом. Первый раз в главного тренера «Олимпиакоса» попал рулон туалетной бумаги и матч был прекращен. ПАОК получил техническое поражение. Затем была история с прогулкой Саввиди по полю с пистолетом. ПАОК забил чистый мяч на последних минутах, но после давления на арбитра со стороны игроков АЕКа мяч был отменен. Беспорядки на поле привели к техническому поражению ПАОКа, а Иван Игнатьевич получил запрет на посещение игр в течении трех лет. Так ПАОК лишился чемпионства.
Стоит отметить, что кроме войны с афинскими коллективами одиозный президент часто приобретает футболистов из РПЛ. На данный момент в составе есть Маурисио и Лео Жаба. Мог перейти Понтус Вернблум. А до этого здесь выступал Кристиан Нобоа, Роберт Мак и некоторые другие футболисты.
Главный тренер
Последние успехи ПАОКа во многом связан с Рэзваном Луческу, сыном Мирчи. Рэзван долгое время работал у себя в Румынии, в том числе со сборной. Основные успехи связаны с бухарестским «Рапидом». Ему удалось вывести клуб в ? Кубка УЕФА в середине нулевых. В последние годы Рэзван обосновался в Греции. Неплохая работа с «Ксанти» позволила получить предложение от Саввиди. И Луческу едва не сделал ПАОК чемпионом за один год.
Главная звезда
У греков много ярких и техничных игроков в средней линии от Лео Жабы до грека Пелкаса, но выделяется фактурный нападающий – Александар Прийович. Мощного серба серьезно помотало по европейским чемпионатам, но за голову он взялся только во втором дивизионе Турции. После него попал в «Легию», где был одним из лидеров чемпионской команды Черчесова. К слову, Прийович встает в один ряд с Титовым, Пеевым, Денисовым и еще многими игроками, которых Станислав Саламыч ссылал в дубль. В одном из матчей чемпионата нападающий напихал партнеру, который не отдал ему передачу. После этого он попал под санкции от тренера, но это только пошло на пользу ему и команде. Тот вернулся и начал приносить пользу коллективу. Сейчас Прийович блистает в ПАОКе, а прошлый сезон стал и вовсе лучшим в карьере. Александара сравнивают со Златаном и сравнения здесь не только из-за внешности, но из-за манеры игры.
Тактика
Луческу выбирает нетипичную для России схему 4-2-3-1, у нас все же чаще играют с 5 защитниками. Сейчас физически ПАОК готов очень хорошо, нет игр в чемпионате и все силы брошены исключительно на Лигу Чемпионов. Команда способна играть, как на контратаках, так и в позиционных атаках. Характерной чертой является быстрое перемещение. Атакующая линия очень ловкая и техничная. Мяч, как правило, ходит быстро и не задерживается подолгу у центральных полузащитников. Нет муторного владения ради владения. Любую атаку стараются доводить до логического завершения. К слову, арсенал очень разнообразный. От фланговых проходов, до комбинаций около штрафной с завершением дальним выстрелом. А бьющих футболистов в достатке. В чужой штрафной еще бродит мощный Прийович, временами сам начинающий атаки и умело их завершающий. Логичным решением будет для красно-белых не скупиться на прессинг, иначе будет ждать участь «Базеля».
Центр обороны соперника «Спартака» еще не совсем сыгран. От этого много проблем с игрой при стандартах и забросах за спину защитников. Единственный гол швейцарцы организовали после нелепой позиционной ошибки защитника. Огромным плюсом будет и отсутствие капитана Вейриньи. Без него коллектив потеряет, как хорошие подключения в атаку, так и зрелую игру в обороне. А вот на линии ворот располагается сильный кипер Александрос Пасхалакис. Если он ловит кураж, то будет тяжко. "Спартаку" достался серьезный соперник, который готов сейчас на все сто и точно не будет проходным для москвичей. Во многом все решит матч в Греции.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Изначально многие российские болельщики в противостоянии ПАОКа и «Базеля» выделяли греков, как наиболее удобного оппонента для москвичей, однако на деле многие ошибались. Швейцарцы впервые за многие годы уступили первенство «Янг Бойзу» с огромным отрывом, имели множество травм и начали провально новый сезон. Это отразилось и на очном соперничестве, где ПАОК доминировал в обеих встречах. А теперь по отдельности об аспектах успеха соперника «Спартака»
Русский след
Владельцем ПАОКа является известный российский бизнесмен Иван Саввиди, управлявший компанией «Донской табак», а с недавних пор ее успешно продал более чем за полтора миллиарда евро. Для многих бизнесмен ассоциируется с «Ростовом» и не самыми теплыми отношениями с болельщиками. В российском футболе у него не очень задалось. Последняя история закончилась крахом из-за личной неприязни к Курбану Бердыеву. Саввиди оказывал помощь ростовчанам, но затем встал в позу из-за того, что Бердыев пытался выстроить менеджерскую модель, как в «Рубине». Спонсору это пришлось не по душе, поэтому второй сезон запомнился ультиматумами с обеих сторон и перепалками в прессе.
В Греции у бизнесмена все гораздо лучше и идет по нарастающей. В клубе он с 2012 года. Команда часто забирается на вторую строчку и конкурирует с «Олимпиакосом». В прошлом сезоне ПАОК был впервые близок к чемпионству, но два технических поражения поставили крест на притязаниях. Оба раза все заканчивалось скандалом. Первый раз в главного тренера «Олимпиакоса» попал рулон туалетной бумаги и матч был прекращен. ПАОК получил техническое поражение. Затем была история с прогулкой Саввиди по полю с пистолетом. ПАОК забил чистый мяч на последних минутах, но после давления на арбитра со стороны игроков АЕКа мяч был отменен. Беспорядки на поле привели к техническому поражению ПАОКа, а Иван Игнатьевич получил запрет на посещение игр в течении трех лет. Так ПАОК лишился чемпионства.
Стоит отметить, что кроме войны с афинскими коллективами одиозный президент часто приобретает футболистов из РПЛ. На данный момент в составе есть Маурисио и Лео Жаба. Мог перейти Понтус Вернблум. А до этого здесь выступал Кристиан Нобоа, Роберт Мак и некоторые другие футболисты.
Главный тренер
Последние успехи ПАОКа во многом связан с Рэзваном Луческу, сыном Мирчи. Рэзван долгое время работал у себя в Румынии, в том числе со сборной. Основные успехи связаны с бухарестским «Рапидом». Ему удалось вывести клуб в ? Кубка УЕФА в середине нулевых. В последние годы Рэзван обосновался в Греции. Неплохая работа с «Ксанти» позволила получить предложение от Саввиди. И Луческу едва не сделал ПАОК чемпионом за один год.
Главная звезда
У греков много ярких и техничных игроков в средней линии от Лео Жабы до грека Пелкаса, но выделяется фактурный нападающий – Александар Прийович. Мощного серба серьезно помотало по европейским чемпионатам, но за голову он взялся только во втором дивизионе Турции. После него попал в «Легию», где был одним из лидеров чемпионской команды Черчесова. К слову, Прийович встает в один ряд с Титовым, Пеевым, Денисовым и еще многими игроками, которых Станислав Саламыч ссылал в дубль. В одном из матчей чемпионата нападающий напихал партнеру, который не отдал ему передачу. После этого он попал под санкции от тренера, но это только пошло на пользу ему и команде. Тот вернулся и начал приносить пользу коллективу. Сейчас Прийович блистает в ПАОКе, а прошлый сезон стал и вовсе лучшим в карьере. Александара сравнивают со Златаном и сравнения здесь не только из-за внешности, но из-за манеры игры.
Тактика
Луческу выбирает нетипичную для России схему 4-2-3-1, у нас все же чаще играют с 5 защитниками. Сейчас физически ПАОК готов очень хорошо, нет игр в чемпионате и все силы брошены исключительно на Лигу Чемпионов. Команда способна играть, как на контратаках, так и в позиционных атаках. Характерной чертой является быстрое перемещение. Атакующая линия очень ловкая и техничная. Мяч, как правило, ходит быстро и не задерживается подолгу у центральных полузащитников. Нет муторного владения ради владения. Любую атаку стараются доводить до логического завершения. К слову, арсенал очень разнообразный. От фланговых проходов, до комбинаций около штрафной с завершением дальним выстрелом. А бьющих футболистов в достатке. В чужой штрафной еще бродит мощный Прийович, временами сам начинающий атаки и умело их завершающий. Логичным решением будет для красно-белых не скупиться на прессинг, иначе будет ждать участь «Базеля».
Центр обороны соперника «Спартака» еще не совсем сыгран. От этого много проблем с игрой при стандартах и забросах за спину защитников. Единственный гол швейцарцы организовали после нелепой позиционной ошибки защитника. Огромным плюсом будет и отсутствие капитана Вейриньи. Без него коллектив потеряет, как хорошие подключения в атаку, так и зрелую игру в обороне. А вот на линии ворот располагается сильный кипер Александрос Пасхалакис. Если он ловит кураж, то будет тяжко. "Спартаку" достался серьезный соперник, который готов сейчас на все сто и точно не будет проходным для москвичей. Во многом все решит матч в Греции.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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