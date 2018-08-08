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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Анонс 5-го тура ФНЛ
В среду пройдет 5-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует все самое интересное из лучшей лиги мира.
Возвращение Непомнящего
Валерий Кузьмич спустя несколько лет после своей отставки возвращается в город, где провел значительный отрезок своей карьеры. Его «Балтика» впервые взяла очки в новом сезоне, сыграв вничью во Владивостоке, но улучшения игры по-прежнему нет. Томичи же на всех порах рвутся в РПЛ: четыре победы кряду и ноль в графе пропущенных голов. Удачный домашний календарь на старте пока дает радужные перспективы для лидера, да и «Балтика» в нынешнем положении довольно удобный оппонент, поэтому «Томь» вполне может постараться отправить в отставку своего бывшего наставника.
«Сочи» дома
С переездом «Динамо» СПб в Сочи лига лишилась питерского дерби. Бело-голубые в Сочи пару месяцев, но пока так и не играли на «Фиште», ради которого их перевозили. Подопечные Точилина неплохо идут в турнирной таблице и «Зенит-2» должен стать удобным оппонентом для трех очков. Дублеры демонстрируют слабую игру и по-прежнему не побеждают.
Дело Армавира
У южан все крайне плохо началось в чемпионате. Поражение за поражением, а руководство все пытается выцарапать три очка в матче со СКА. «Армавир» вроде больше не грозит сняться с чемпионата, но уже собирается подавать в лозаннский суд. Справедливость дело хорошее, но нужно задуматься и об игровой составляющей, а тут все плохо и перспектив крайне мало. В среду предстоит встреча с грозным «Чертаново». Подмосковный клуб впервые проиграл, но при этом снова смотрелся хорошо.
Беды «Факела»
Один из самых проблемных клубов нового сезона, воронежский «Факел», в минувшем туре ожил. Воронежцы неожиданно легко разобрали крепкий «Шинник» со счетом 3:0. Насколько хватит игроков, перед которыми имеются долги, пока непонятно. Возможно, ясность внесет гостевой матч со «Спартаком-2». Дублеры пока не показывают такой стильный футбол, как в предыдущие годы. Но играть с ними стало сложнее. Впервые за долгое время ставка сделана на оборонительные действия, нежели на атаку. Поэтому «Факелу» будет нелегко.
Матч тура
В начале первенства плотность всегда большая и появляются неожиданные лидеры. Одним из открытий стал «Краснодар-2». «Быки» одержали две гостевые победы подряд: 2:1 в Саранске и 1:0 в Тюмени. В последние встрече был установлен рекорд лиги. Краснодарцы выпустили самый молодой состав в истории лиги. Это никак не мешает коллективу набирать очки без перебоев. Однако в «Тамбове» беспроигрышная серия может вполне закончиться. Тамбовчане даже без Талалаева показывают самый интересный футбол в лиге и имеют все шансы на прямой выход в РПЛ.
5-й тур ФНЛ
Возвращение Непомнящего
Валерий Кузьмич спустя несколько лет после своей отставки возвращается в город, где провел значительный отрезок своей карьеры. Его «Балтика» впервые взяла очки в новом сезоне, сыграв вничью во Владивостоке, но улучшения игры по-прежнему нет. Томичи же на всех порах рвутся в РПЛ: четыре победы кряду и ноль в графе пропущенных голов. Удачный домашний календарь на старте пока дает радужные перспективы для лидера, да и «Балтика» в нынешнем положении довольно удобный оппонент, поэтому «Томь» вполне может постараться отправить в отставку своего бывшего наставника.
«Сочи» дома
С переездом «Динамо» СПб в Сочи лига лишилась питерского дерби. Бело-голубые в Сочи пару месяцев, но пока так и не играли на «Фиште», ради которого их перевозили. Подопечные Точилина неплохо идут в турнирной таблице и «Зенит-2» должен стать удобным оппонентом для трех очков. Дублеры демонстрируют слабую игру и по-прежнему не побеждают.
Дело Армавира
У южан все крайне плохо началось в чемпионате. Поражение за поражением, а руководство все пытается выцарапать три очка в матче со СКА. «Армавир» вроде больше не грозит сняться с чемпионата, но уже собирается подавать в лозаннский суд. Справедливость дело хорошее, но нужно задуматься и об игровой составляющей, а тут все плохо и перспектив крайне мало. В среду предстоит встреча с грозным «Чертаново». Подмосковный клуб впервые проиграл, но при этом снова смотрелся хорошо.
Беды «Факела»
Один из самых проблемных клубов нового сезона, воронежский «Факел», в минувшем туре ожил. Воронежцы неожиданно легко разобрали крепкий «Шинник» со счетом 3:0. Насколько хватит игроков, перед которыми имеются долги, пока непонятно. Возможно, ясность внесет гостевой матч со «Спартаком-2». Дублеры пока не показывают такой стильный футбол, как в предыдущие годы. Но играть с ними стало сложнее. Впервые за долгое время ставка сделана на оборонительные действия, нежели на атаку. Поэтому «Факелу» будет нелегко.
Матч тура
В начале первенства плотность всегда большая и появляются неожиданные лидеры. Одним из открытий стал «Краснодар-2». «Быки» одержали две гостевые победы подряд: 2:1 в Саранске и 1:0 в Тюмени. В последние встрече был установлен рекорд лиги. Краснодарцы выпустили самый молодой состав в истории лиги. Это никак не мешает коллективу набирать очки без перебоев. Однако в «Тамбове» беспроигрышная серия может вполне закончиться. Тамбовчане даже без Талалаева показывают самый интересный футбол в лиге и имеют все шансы на прямой выход в РПЛ.
5-й тур ФНЛ
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