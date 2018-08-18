Юрий Газинский: хотелось прервать неудачную серию против "Спартака" (видео)

Заслуженный мастер спорта, полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, дал небольшой комментарий после игры со "Спартаком".– Не хочу говорить о судействе, если честно. Как говориться, есть передачи, органы соотвествующие, которые этим занимаются. Не хочется обсуждать, как работал арбитр.Что касается игры, считаю, что это не совсем заслуженное поражение. Это вдвойне обидно.– На самом деле, играли неплохо. По горячим следам не хочется делать какие-то выводы. Сыграли мы хорошо, но, как говорится, очков мы за это не получили. Нужно двигаться дальше.– Я соглашусь. Мы играли хорошо, можно посмотреть матч и сделать выводы самому.– Нет, мы готовились как к обычной игре. Хотелось прервать эту серию, не совсем удачную, против них. Первая домашняя игра, пришло много болельщиков, и нам хотелось их порадовать, но...www.rusfootball.info