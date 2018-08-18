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Юрий Газинский: хотелось прервать неудачную серию против "Спартака" (видео)

Заслуженный мастер спорта, полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, дал небольшой комментарий после игры со "Спартаком".



– Повлияло ли на исход матча судейство?
– Не хочу говорить о судействе, если честно. Как говориться, есть передачи, органы соотвествующие, которые этим занимаются. Не хочется обсуждать, как работал арбитр.

Что касается игры, считаю, что это не совсем заслуженное поражение. Это вдвойне обидно.

– Олег Фоменко сказал, что это лучшая игра в этом сезоне. Если согласны, то чего не хватило команде, чтобы забить?
– На самом деле, играли неплохо. По горячим следам не хочется делать какие-то выводы. Сыграли мы хорошо, но, как говорится, очков мы за это не получили. Нужно двигаться дальше.

– Виктор Классон считает, что "Краснодар" сегодня был лучше соперника. Согласны?
– Я соглашусь. Мы играли хорошо, можно посмотреть матч и сделать выводы самому.

– "Спартак" удивил сегодня?
– Нет, мы готовились как к обычной игре. Хотелось прервать эту серию, не совсем удачную, против них. Первая домашняя игра, пришло много болельщиков, и нам хотелось их порадовать, но...

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Газинский Краснодар Спартак Rвидео
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