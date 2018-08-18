Шарль Каборе: Я не "за" и не "против" VAR в РПЛ

Опорный полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе прокомментировал поражение в первом домашнем матче сезона для команды. "Краснодар" с минимальным счетом проиграл московскому "Спартаку".– В первом тайме мы очень хорошо сыграли. Старались сдержать атаки и контратаки соперника. Во втором тайме мы имели некоторые моменты, но не реализовали их, к сожалению.Во втором тайме мы пропустили необязательный гол. В следующей игре мы будем стараться выступить лучше. Сегодня мы сыграли, как смогли.– Это зависит от ситуации. Судья остается судьей, а я бы хотел сосредоточиться на нашей игре.– Это зависит от ситуации её применения. Я не "за" и не "против".www.rusfootball.info