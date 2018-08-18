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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Шарль Каборе: Я не "за" и не "против" VAR в РПЛ
Опорный полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе прокомментировал поражение в первом домашнем матче сезона для команды. "Краснодар" с минимальным счетом проиграл московскому "Спартаку".
– Что скажете про сегодняшнюю игру, Шарль?
– В первом тайме мы очень хорошо сыграли. Старались сдержать атаки и контратаки соперника. Во втором тайме мы имели некоторые моменты, но не реализовали их, к сожалению.
Во втором тайме мы пропустили необязательный гол. В следующей игре мы будем стараться выступить лучше. Сегодня мы сыграли, как смогли.
– Насколько судейство сегодня было объективным?
– Это зависит от ситуации. Судья остается судьей, а я бы хотел сосредоточиться на нашей игре.
– Необходима ли в РПЛ система видеоповторов, которая использовалась в России на мировом первенстве?
– Это зависит от ситуации её применения. Я не "за" и не "против".
Источник: www.rusfootball.info
– Что скажете про сегодняшнюю игру, Шарль?
– В первом тайме мы очень хорошо сыграли. Старались сдержать атаки и контратаки соперника. Во втором тайме мы имели некоторые моменты, но не реализовали их, к сожалению.
Во втором тайме мы пропустили необязательный гол. В следующей игре мы будем стараться выступить лучше. Сегодня мы сыграли, как смогли.
– Насколько судейство сегодня было объективным?
– Это зависит от ситуации. Судья остается судьей, а я бы хотел сосредоточиться на нашей игре.
– Необходима ли в РПЛ система видеоповторов, которая использовалась в России на мировом первенстве?
– Это зависит от ситуации её применения. Я не "за" и не "против".
Источник: www.rusfootball.info
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