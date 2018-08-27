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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Черчесов: Акинфеев? У него плановый осмотр колена
Главный тренер сборной России по футболу ответил на вопрос, почему он не вызвал на матчи против Турции и Чехии голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, а также пояснил решение по поводу Смолова:
- Чемпионат стартовал, мы внимательно смотрим за тем, кто и как себя проявляет. У нас нет времени готовить игроков по 3-4 недели, у нас игра вот сейчас.
- В составе нет вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и форварда столичного "Локомотива" Федора Смолова.
- Если говорить про Акинфеева, мы пару дней назад разговаривали с ним, у него плановый осмотр в Германии. Поедет смотреть колено. Смолов только-только начинает себя находить в новом клубе, поэтому мы решили его не вызывать. Мы не будем трогать футболиста, который перешел в новый клуб. Тут, как говорится, чтобы он себя в клубе зарекомендовал и, соответственно, был нам полезен. В последнее время вокруг него много шума. А так мы то же делали и с Артемом (Дзюбой), когда он перешел в Тулу. Это из той же серии.
- В составе сборной оказался защитник московского "Спартака" Илья Кутепов, который в текущем сезоне не выходил на поле.
- Нас не радует, что он не играет. Это наш основной игрок, мы не могли его не вызвать. Плюс это дефицитная позиция. (Владимир) Гранат тоже не играл (в чемпионате России), но из этих двух игроков мы вызвали Кутепова.
- Ранее в сборной России капитаном был Акинфеев, а вице-капитанами – Смолов и Александр Самедов. Сейчас никого из этих футболистов нет в списке. Кто в итоге наденет капитанскую повязку?
- Из прессы все узнаете (смеется).
- Объясните вызов нападающего питерского "Зенита" Антона Заболотного.
- Абсолютно все на поверхности. Если Антон в прошлом году не мог найти себя в новом клубе, то сейчас он качественно проводит время на поле. Плюс он может играть с Дзюбой вместе. Понятно, что вдвоем изначально не начнут, но в игре всякое может быть.
- Сейчас в сборной России, получается, обновленный состав…
- Мы не хотим никакой состав обновлять, но ситуация нас заставляет, - приводит слова тренера сборной РСпорт
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