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Валерий Газзаев: считаю решение по Акинфееву правильным

Валерий Газзаев: считаю решение по Акинфееву правильным

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о том, что он считает правильным невызов Игоря Акинфеева в сборную России на матчи против Турции и Чехии:

- Акинфеев не нуждается в том, чтобы подтверждать свой статус. Тренеры вызвали голкиперов Маринато Гильерме, Андрея Лунева и Антона Шунина, потому что хотят посмотреть, в каком состоянии они находятся, дать им возможность проявить себя.

Но ни у кого нет сомнений в том, что Акинфеев – вратарь номер один, поэтому это решение тренерского штаба я считаю правильным", - цитируют Газзаева "РИА Новости"
Теги: Газзаев Сборная России Черчесов Акинфеев
Сегодня, 16:50
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№1 Написал: перепитуля СПб (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
На Зоне газзика так и зовут -
кивала -правильняк
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
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