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Файзулин: стоит ждать моего возвращения в футбол в ином качестве

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Виктор Файзулин, весной завершивший карьеру, рассказал, что вернется в футбол, но не в качестве игрока:

– Стоит ли нам ждать возвращения Виктора Файзулина в футбол, но уже в ином качестве?

– Я думаю об этом. Думаю, ждать стоит. Вопрос в том, сколько ждать? У меня есть такие задачи, я не собираюсь целыми днями и месяцами только путешествовать. Я отдохнул, сейчас буду встречаться с людьми, думать, анализировать. Мы сейчас с со-инвесторами строим футбольный центр, он станет самым большим в Ленинградской области. Будем стараться развивать футболистов. Мне нравится, на самом деле, заниматься развитием молодых игроков. Я, в том числе, и по этому поводу ездил на Дальний Восток. Смотрел на ребят, на их тренировки. Пообщался с тренерами. За последнее время уехало на запад несколько пацанов из Уссурийска, из Находки. Значит футболисты на Дальнем Востоке есть. Но я в этом и не сомневался. Самый главный вопрос: как их развивать? - передает слова бывшего игрока официальный сайт СКА-Хабаровска.
Теги: Файзулин Зенит
Сегодня, 12:05
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