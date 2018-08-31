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Павлюченко будет играть за любительскую команду

Бывший нападающий сборной России и "Спартака" Роман Павлюченко пополнил ряды "Знамени" из подмосковного Ногинска. О переходе любительский клуб сообщил в своем инстаграме.



Последним клубом россиянина был "Арарат"
Теги: сборная России Павлюченко
Сегодня, 13:42
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№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 14:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сбитый лётчик , пора заканчивать.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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