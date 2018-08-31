Павлюченко будет играть за любительскую команду

Бывший нападающий сборной России и "Спартака" Роман Павлюченко пополнил ряды "Знамени" из подмосковного Ногинска. О переходе любительский клуб сообщил в своем инстаграме.Последним клубом россиянина был "Арарат"