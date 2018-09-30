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Карпин против Карреры. Что ждет «Спартак» в матче с «Ростовом»?
В одном из главных матчей тура «Спартак» примет на своем поле «Ростов». Rusfootball.info оценивает перспективы подопечных Валерия Карпина и анализирует игровые преимущества и недостатки команды.
Один из главных фаворитов РПЛ, московский «Спартак» подходит к сегодняшнему матчу явно не в лучшей форме. Ставшие уже привычными околофутбольные интриги прямиком с эфиров «России 1» негативно сказались на психологическом состоянии команды и органично вписались в ряд объективных проблем. Травма лучшего защитника начала сезона и по совместительству глубинного плеймейкера красно-белых, отъезд одного из лучших игроков лиги последних 3-х сезонов, окончательный спад в игровой форме двух фланговых защитников и конфликт капитана команды с тренером – такие расклады не могли не сказаться на игре команды.
К 9-му туру «Спартак» подходит с 15-ю очками в турнирной таблице (столько же и у соседствующего «Ростова») и серией из 3-х матчей без побед подряд. В свою очередь «Ростов» (о чем говорится гораздо меньше) также не может выиграть 3 матча подряд и переживает явный спад по сравнению с началом сезона. При этом обе команды выиграли в кубковых матчах. Тем не менее, многие прогнозируют, что именно команда Валерия Карпина отправит сегодня Массимо Карреру в отставку. Попробуем разобраться, за счет чего это может произойти.
Организованная оборона
Удивительно, но «Ростов» в РПЛ пропускает меньше всех: всего 3 гола в 8 турах. И «Рубин» Курбана Бердыева, и «Локомотив» Юрия Семина играют в обороне гораздо хуже. Не менее удивительно, что ближе всех к ростовчанам по этому показателю разобранная и традиционно неоднозначная оборона «Спартака» и абсолютно новая защитная линия ЦСКА (по 4 пропущенных мяча).
Несмотря на сформировавшийся имидж атакующего тренера с испанской школой, Валерий Карпин строит игру команды с креном в сторону защиты и обилием длинных передач и выносов. В «Ростове» один из лучших показателей в лиге по количеству заблокированных кроссов в штрафную (15) и лучший показатель заблокированных передач (66). При этом заблокированных ударов по воротам у команды гораздо меньше (16, предпоследний показатель в лиге). «Ростов» с громадным отрывом лучшая команда по количеству допущенных ударов по своим воротам – всего 7,3 за матч. Такая статистика легко объясняется: подопечные Карпина организованно защищаются в центральной зоне, грамотно прессингуют при потере мяча и просто не дают сопернику действовать в своей штрафной.
«Ростов» потерял мяч в атаке и тут же вступил в прессинг, провоцируя защитника на вынос мяча
При позиционной обороне главный принцип, которого придерживаются ростовчане – максимальная компактность. Еще во время карьеры ТВ-эксперта в «Тотальном футболе» Валерий Карпин постоянно уделял внимание плотности средней и оборонительной линий. В этом плане, мобильная полузащита «Ростова» в лице опытного Гацкана, подвижного и техничного Гулиева и сбалансированного Салтероса (или Юсупова) – отличное подспорье для команды. Схема 3-5-2 позволяет находиться всем игрокам максимально близко друг к другу и практически не допускает свободных зон:
3 центральных защитника встречают 3 игроков атаки ЦСКА после грамотного открывания Абеля Эрнандеса между линиями. Тем не менее, уже через секунду Гацкан успевает вернуться назад и успешно отобрать мяч, развернув атаку в противоположную сторону.
Активные сбалансированные фланги
Возвращаясь к схеме 3-5-2, следует отметить, что такая структура предполагает физически мощных и универсальных игроков на флангах. Именно поэтому Комбарова не используют в такой системе в «Спартаке», ведь тогда пространства за его спиной станет еще больше. То же самое касается и Андрея Ещенко, который наоборот очень слаб в атакующих действиях. В этом плане в «Ростове» задействованы одни из лучших в лиге российские латерали. И Паршивлюк, и особенно Скопинцев хорошо обращаются с мячом, быстро принимают решения, могут обыграть 1 в 1 и отдать точную передачу. И не забывают об оборонительных действиях.
Выход в атаку через фланги – один из главных инструментов «Ростова». В этом плане есть небольшой крен в сторону Дмитрия Скопинцева. Номинальный полузащитник чаще всех в команде предпринимает попытки дриблинга (13 попыток, 9-й показатель в РПЛ) и чаще всех в лиге выполняет успешные кроссы (16 за сезон). Показателен в этом плане победный гол в матче с ЦСКА:
В этой ситуации Ионову удалось стянуть на правом фланге на себя игроков соперника и резко перевести мяч налево Скопинцеву. Таким образом у Дмитрия было достаточно времени, чтобы оценить открывания партнеров в штрафной и выполнить мягкую подачу. В свою очередь Паршивлюк, находившийся изначально в офсайде, грамотно вернулся в игру и выскочил из-за спины потерявшегося при перестроении Щенникова.
Реинкарнация Ионова
Конечно, мы не могли не отметить роль Алексея Ионова. У Валерия Карпина игрок вновь обрел себя, еще весной забивал решающие голы. В этом сезоне Алексей – лучший бомбардир команды. Он уже успел забить 4 мяча в РПЛ и отметиться дублем в дебютном для себя матче в стартовом составе сборной России (как раз на «Ростов-Арене»). Станислав Черчесов хорошо знаком с Ионовым еще по совместной работе с «Динамо» и очевидно следит за его успехами в «Ростове». И в клубе, и в сборной Ионов очень грамотно находит свободное пространство и подстраивается под партнера по атаке.
Атакующие действия ростовчан сильно завязаны на паре форвардов. Исландский нападающий Сигурдарсон – классический столб, постоянно навязывает борьбу и собирает длинные передачи. А мобильный Ионов активно включается в подбор и на скорости должен врываться из глубины. Такие действия очень напоминают Бердыевский «Ростов» с Бухаровым и подвижным Азмуном:
Однако главный козырь «Ростова» в атаке – резкие и умные открывания Алексея Ионова, как в штрафной, так и в центральной зоне. Показателен эпизод с заработанным в матче с «Рубином» пенальти:
За секунду до ключевого открывания Ионов успел пободаться с Навасом, побывать в офсайде, вернуться в линию и резко рвануть в зону под пас Паршивлюка. Ну и потом исполнить пенальти.
Гулиев против «Спартака»
Если бы этот матч проходил в самом начале сезона, то больше внимания было бы приковано к фигуре Паршивлюка. Однако в последних играх Аяз Гулиев успел вытеснить из основы Артура Юсупова и играет просто потрясающе. Он уже успел записать на свой счет 1 гол + 2 передачи, однако на этом его роль на поле не ограничивается. Гулиев – один из наиболее активных в прессинге игроков «Ростова». Его постоянные передвижения в совокупности с резким дриблингом и поставленным дальним ударом активно задействуются Валерием Карпиным.
Причем все свои качества Гулиев успел подтвердить как раз результативными действиями. Голевые передачи на Ионова и Сигурдарсона в матчах с «Уралом» и «Енисеем» после успешного дриблинга, выход из обороны и предголевая передача на Ионова в эпизоде с первым мячом в том же матче с «Енисеем». И, в качестве вишенки на торте, шикарный выстрел с левой ноги в эпизоде с 4-м мячом. На текущий момент, Аяз выглядит гораздо интереснее и Тимофеева, и Глушакова, и Пантелеева. И у него есть отличная возможность доказать это в сегодняшнем матче.
Выводы
Как и во всех матчах в этом сезоне, «Спартаку» будет сложно. Но сегодняшний «Ростов» - максимально неудобный соперник для Массимо Карреры. В совокупности с высокой мотивацией бывшего тренера и игроков красно-белых, ростовчане в этом сезоне играют очень дисциплинированно и прекрасно знают, что делать в различных игровых ситуациях. После победы над ЦСКА, игра на «Открытие Арене» станет второй громкой афишей для команды Карпина в этом сезоне. И шансы на успех с нынешним «Спартаком» у «Ростова» весьма высокие.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
*Фото на обложке: sovsport.ru
**В статье используются данные с портала whoscored.com
Один из главных фаворитов РПЛ, московский «Спартак» подходит к сегодняшнему матчу явно не в лучшей форме. Ставшие уже привычными околофутбольные интриги прямиком с эфиров «России 1» негативно сказались на психологическом состоянии команды и органично вписались в ряд объективных проблем. Травма лучшего защитника начала сезона и по совместительству глубинного плеймейкера красно-белых, отъезд одного из лучших игроков лиги последних 3-х сезонов, окончательный спад в игровой форме двух фланговых защитников и конфликт капитана команды с тренером – такие расклады не могли не сказаться на игре команды.
К 9-му туру «Спартак» подходит с 15-ю очками в турнирной таблице (столько же и у соседствующего «Ростова») и серией из 3-х матчей без побед подряд. В свою очередь «Ростов» (о чем говорится гораздо меньше) также не может выиграть 3 матча подряд и переживает явный спад по сравнению с началом сезона. При этом обе команды выиграли в кубковых матчах. Тем не менее, многие прогнозируют, что именно команда Валерия Карпина отправит сегодня Массимо Карреру в отставку. Попробуем разобраться, за счет чего это может произойти.
Организованная оборона
Удивительно, но «Ростов» в РПЛ пропускает меньше всех: всего 3 гола в 8 турах. И «Рубин» Курбана Бердыева, и «Локомотив» Юрия Семина играют в обороне гораздо хуже. Не менее удивительно, что ближе всех к ростовчанам по этому показателю разобранная и традиционно неоднозначная оборона «Спартака» и абсолютно новая защитная линия ЦСКА (по 4 пропущенных мяча).
Несмотря на сформировавшийся имидж атакующего тренера с испанской школой, Валерий Карпин строит игру команды с креном в сторону защиты и обилием длинных передач и выносов. В «Ростове» один из лучших показателей в лиге по количеству заблокированных кроссов в штрафную (15) и лучший показатель заблокированных передач (66). При этом заблокированных ударов по воротам у команды гораздо меньше (16, предпоследний показатель в лиге). «Ростов» с громадным отрывом лучшая команда по количеству допущенных ударов по своим воротам – всего 7,3 за матч. Такая статистика легко объясняется: подопечные Карпина организованно защищаются в центральной зоне, грамотно прессингуют при потере мяча и просто не дают сопернику действовать в своей штрафной.
«Ростов» потерял мяч в атаке и тут же вступил в прессинг, провоцируя защитника на вынос мяча
При позиционной обороне главный принцип, которого придерживаются ростовчане – максимальная компактность. Еще во время карьеры ТВ-эксперта в «Тотальном футболе» Валерий Карпин постоянно уделял внимание плотности средней и оборонительной линий. В этом плане, мобильная полузащита «Ростова» в лице опытного Гацкана, подвижного и техничного Гулиева и сбалансированного Салтероса (или Юсупова) – отличное подспорье для команды. Схема 3-5-2 позволяет находиться всем игрокам максимально близко друг к другу и практически не допускает свободных зон:
3 центральных защитника встречают 3 игроков атаки ЦСКА после грамотного открывания Абеля Эрнандеса между линиями. Тем не менее, уже через секунду Гацкан успевает вернуться назад и успешно отобрать мяч, развернув атаку в противоположную сторону.
Активные сбалансированные фланги
Возвращаясь к схеме 3-5-2, следует отметить, что такая структура предполагает физически мощных и универсальных игроков на флангах. Именно поэтому Комбарова не используют в такой системе в «Спартаке», ведь тогда пространства за его спиной станет еще больше. То же самое касается и Андрея Ещенко, который наоборот очень слаб в атакующих действиях. В этом плане в «Ростове» задействованы одни из лучших в лиге российские латерали. И Паршивлюк, и особенно Скопинцев хорошо обращаются с мячом, быстро принимают решения, могут обыграть 1 в 1 и отдать точную передачу. И не забывают об оборонительных действиях.
Выход в атаку через фланги – один из главных инструментов «Ростова». В этом плане есть небольшой крен в сторону Дмитрия Скопинцева. Номинальный полузащитник чаще всех в команде предпринимает попытки дриблинга (13 попыток, 9-й показатель в РПЛ) и чаще всех в лиге выполняет успешные кроссы (16 за сезон). Показателен в этом плане победный гол в матче с ЦСКА:
В этой ситуации Ионову удалось стянуть на правом фланге на себя игроков соперника и резко перевести мяч налево Скопинцеву. Таким образом у Дмитрия было достаточно времени, чтобы оценить открывания партнеров в штрафной и выполнить мягкую подачу. В свою очередь Паршивлюк, находившийся изначально в офсайде, грамотно вернулся в игру и выскочил из-за спины потерявшегося при перестроении Щенникова.
Реинкарнация Ионова
Конечно, мы не могли не отметить роль Алексея Ионова. У Валерия Карпина игрок вновь обрел себя, еще весной забивал решающие голы. В этом сезоне Алексей – лучший бомбардир команды. Он уже успел забить 4 мяча в РПЛ и отметиться дублем в дебютном для себя матче в стартовом составе сборной России (как раз на «Ростов-Арене»). Станислав Черчесов хорошо знаком с Ионовым еще по совместной работе с «Динамо» и очевидно следит за его успехами в «Ростове». И в клубе, и в сборной Ионов очень грамотно находит свободное пространство и подстраивается под партнера по атаке.
Атакующие действия ростовчан сильно завязаны на паре форвардов. Исландский нападающий Сигурдарсон – классический столб, постоянно навязывает борьбу и собирает длинные передачи. А мобильный Ионов активно включается в подбор и на скорости должен врываться из глубины. Такие действия очень напоминают Бердыевский «Ростов» с Бухаровым и подвижным Азмуном:
Однако главный козырь «Ростова» в атаке – резкие и умные открывания Алексея Ионова, как в штрафной, так и в центральной зоне. Показателен эпизод с заработанным в матче с «Рубином» пенальти:
За секунду до ключевого открывания Ионов успел пободаться с Навасом, побывать в офсайде, вернуться в линию и резко рвануть в зону под пас Паршивлюка. Ну и потом исполнить пенальти.
Гулиев против «Спартака»
Если бы этот матч проходил в самом начале сезона, то больше внимания было бы приковано к фигуре Паршивлюка. Однако в последних играх Аяз Гулиев успел вытеснить из основы Артура Юсупова и играет просто потрясающе. Он уже успел записать на свой счет 1 гол + 2 передачи, однако на этом его роль на поле не ограничивается. Гулиев – один из наиболее активных в прессинге игроков «Ростова». Его постоянные передвижения в совокупности с резким дриблингом и поставленным дальним ударом активно задействуются Валерием Карпиным.
Причем все свои качества Гулиев успел подтвердить как раз результативными действиями. Голевые передачи на Ионова и Сигурдарсона в матчах с «Уралом» и «Енисеем» после успешного дриблинга, выход из обороны и предголевая передача на Ионова в эпизоде с первым мячом в том же матче с «Енисеем». И, в качестве вишенки на торте, шикарный выстрел с левой ноги в эпизоде с 4-м мячом. На текущий момент, Аяз выглядит гораздо интереснее и Тимофеева, и Глушакова, и Пантелеева. И у него есть отличная возможность доказать это в сегодняшнем матче.
Выводы
Как и во всех матчах в этом сезоне, «Спартаку» будет сложно. Но сегодняшний «Ростов» - максимально неудобный соперник для Массимо Карреры. В совокупности с высокой мотивацией бывшего тренера и игроков красно-белых, ростовчане в этом сезоне играют очень дисциплинированно и прекрасно знают, что делать в различных игровых ситуациях. После победы над ЦСКА, игра на «Открытие Арене» станет второй громкой афишей для команды Карпина в этом сезоне. И шансы на успех с нынешним «Спартаком» у «Ростова» весьма высокие.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
*Фото на обложке: sovsport.ru
**В статье используются данные с портала whoscored.com
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