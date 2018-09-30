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Ари: жду ли я вызова в сборную России? Конечно!

Бразильский футболист "Краснодара" Ари прокомментировал возможный вызов в сборную России на русском языке после победы над "Динамо".

– Ждете ли вы вызова в сборную России?
– Конечно.

– Как вы думаете, заслужили своей игрой вызов? Что будете чувствовать, если такое случится?
– Если честно, я думаю только о том, чтобы помочь своей команде. Если я буду играть хорошо, почему бы и нет? Это уже вопросы к тренеру сборной.

– Как вам ваша сегодняшняя игра?
– Три очка после игры – это всегда отлично.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Ари Краснодар Динамо
Сегодня, 19:58
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№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 20:01) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Не дождешься. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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