Ари: жду ли я вызова в сборную России? Конечно!

Бразильский футболист "Краснодара" Ари прокомментировал возможный вызов в сборную России на русском языке после победы над "Динамо".– Конечно.– Если честно, я думаю только о том, чтобы помочь своей команде. Если я буду играть хорошо, почему бы и нет? Это уже вопросы к тренеру сборной.– Три очка после игры – это всегда отлично.www.rusfootball.info