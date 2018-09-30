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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ари: жду ли я вызова в сборную России? Конечно!
Бразильский футболист "Краснодара" Ари прокомментировал возможный вызов в сборную России на русском языке после победы над "Динамо".
– Ждете ли вы вызова в сборную России?
– Конечно.
– Как вы думаете, заслужили своей игрой вызов? Что будете чувствовать, если такое случится?
– Если честно, я думаю только о том, чтобы помочь своей команде. Если я буду играть хорошо, почему бы и нет? Это уже вопросы к тренеру сборной.
– Как вам ваша сегодняшняя игра?
– Три очка после игры – это всегда отлично.
Источник: www.rusfootball.info
– Ждете ли вы вызова в сборную России?
– Конечно.
– Как вы думаете, заслужили своей игрой вызов? Что будете чувствовать, если такое случится?
– Если честно, я думаю только о том, чтобы помочь своей команде. Если я буду играть хорошо, почему бы и нет? Это уже вопросы к тренеру сборной.
– Как вам ваша сегодняшняя игра?
– Три очка после игры – это всегда отлично.
Источник: www.rusfootball.info
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