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На смену Акинфееву. Оценки футболистам сборной России за матч со шведами

Ни слова о Кокорине и Мамаеве. Rusfootball.info разбирает действия игроков сборной России в матче лиги Наций в Калининграде.











Вратарь


Маринато Гилерме - 4,0.

Первый официальный матч натурализованного бразильца в футболке сборной России прошёл на "ура". Если во втором тайме шведы его почти не беспокоили, то в первом голкипер "Локо" часто вступал в игру и делал это максимально надёжно. Один раз мяч выскочил у него из рук, но "горячую картошку" зафиксировать в руках он всё же смог без последствий. Спасибо Игорю Акинфееву за 14 лет в сборной, но мы видим, что и смена у него есть.


Защитники


Марио Фернандес - 4,0.

Ещё один простой паренёк из Нового света - просто лидер нынешней сборной России. Гениальная игра на обеих сторонах поля. Носиться все 90 минут туда-сюда могут только кенийцы, а делать это с мячом в России умеет только Марио. А ещё несколько раз он поучаствовал в прекрасных отборах, в том числе с помощью подкатов, против главной звезды сборной Швеции Форсберга.

Роман Нойштедтер - 3,5. Георгий Джикия - 3,5.

Центр обороны был довольно надёжен, если не считать момента, когда Берг выбежал из офсайда и расстреливал Гилерме. Тот его напугал, и швед пробил мимо. Джикия немного нервничал, отсюда и жёлтая карточка на чужой половине поля. Но в целом, игра на ноль против крепких шведов - то, что нужно после ухода Игнашевича.

На смену Акинфееву. Оценки футболистам сборной России за матч со шведами

РИА Новости/Григорий Сысоев



Константин Рауш - 3,5.

Рауш, конечно, не Марио, и подключался к атакам сборной не так часто. Через его фланг гости пытались проводить большинство атак в первом тайме, что частенько заканчивалось угловыми ударами. Но со своими задачами он справился. Это не просто улучшенная версия Комбарова с более адресованными навесами. Константин проявил себя ещё и в связке с Черышевым, благодаря чему правый фланг защиты шведов был в таком же напряжении, что и левый из-за Фернандеса.


Полузащитники


Денис Черышев - 3,0.

Один из самых острых футболистов нашей команды в этой игре. Денис старался бить из каждого мало-мальски выгодного предложения, будь то удар после скидки Дзюбы, попавший в сетку, к сожалению, лишь с внешней стороны, будь то проверка Ольсена с правой ноги - мяч пролетел чуть выше перекладины. Набегавшись к концу матча, Черышев заметно подустал, и Черчесову пришлось заменить его, а вместе с тем и схему команды на последние минуты матча.

Юрий Газинский - 2,5; Роман Зобнин - 2,5.

Опорная зона сборной сегодня была не самым сильным звеном команды Черчесова. Газинский напряг Гилерме уже в дебюте встречи своим невнятным пасом. Оттуда пришёл заброс на Берга, а также и Юрий, и Роман получили по жёлтой карточке за то, что не успевали за своими соперниками. О том, чтобы смотреть вперёд, даже и разговора не шло.

Александр Головин - 3,0.

Головин вернулся в сборную после травмы, полученной уже в своём новом клубе, и явно ещё не набрал форму. Видение поля остаётся одним из его сильных качеств, а вот исполнение сегодня хромало.




Алексей Ионов - 2,5.

Был мало заметен в атаке и имел один момент, который завершился блокировкой со стороны защитника сборной Швеции. Не получилось впереди, но хотя бы помог сзади Фернандесу, иногда страхуя мчащегося вперёд защитника ЦСКА,

Далер Кузяев - 3,0.

Вышел на замену за 15 минут до окончания матча и имел самый опасный момент у россиян в этой встрече. Пробил в касание в девятку после скидки Дзюбы, но Ольсен сумел вытащить этот коварный удар.


Нападающие


Артём Дзюба - 3,0.

Старание и полезность - такими словами можно описать игру капитана сборной России в этой встрече. К сожалению, так приходится говорить из-за нуля в графе "забитые мячи". Противостояние с Гранквистом вышло зубодробительным, но победителем в нём вышел скорее швед. А момент, в котором Артём выиграл верховую борьбу у другого защитника, он не использовал, пробив выше.

Антон Заболотный - б/о.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Швеции
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