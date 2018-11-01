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Почему Глушакова надо было и дальше мариновать в дубле?
"Спартак" обыграл "Анжи" при полупустых трибунах и сделал это с Глушаковым в составе. Капитан красно-белых стал главным спонсором саундтрека к матчу - каждое касание полузащитника трибуны сопровождали диким свистом и гулом. Да и сам Глушаков играл печально - Рианчо одолел "Анжи" с помощью других персонажей. Разбираем победу "Спартака" и тактические нюансы.
Нет форвардов - есть Ханни
Зе Луиш и Луис Адриано все еще лечатся, так что "Спартаку" снова нужно было решать проблему с отсутствием форвардов. Рианчо проявил свою неплохую тактическую подкованность еще в матче с "Рубином", где в качестве нападающего использовал Ивелина Попова. В этот раз выбор был сделан в пользу Софьяна Ханни, который лучше умеет искать свободные зоны и тоже обладает хорошей техникой. Маленький лысый алжирец со своими задачами справился - вытягивал на себя защитников "Анжи", здорово открывался ну и забил сам. Рядом с активным Ханни мог себя проявить Ломовицкий, но молодой игрок два выгодных момента просто спустил в унитаз.
Главная проблема Глушакова
Единственное, что может дать Глушаков прямо сейчас - относительно высокий темп движения (но на фоне того же Зобнина, которому Рианчо дал отдых, Денис выглядит подстреленным индейцем), что является полезной опцией для прессинга. А вот обостряет Глушаков гораздо хуже Еременко (а в последние два года вообще стабильно выдает брак при продвижении мяча вперед) и часто дарит мяч сопернику. Так что с "Анжи" капитан красно-белых под перманентный свист выдал перманентный паршивый футбол с обрезами и позиционными недоработками - например, не накрыл дальний удар по воротам Реброва в первом тайме. Ну а от попыток Глушакова обострять игру у любого зрителя, наверняка, шла кровь из глаз. Такой "футболист" просто не должен выходить на поле в матчах РПЛ. Он просто никакой. И месяц, проведенный в дубле, тут совершенно ни при чем. Еременко не играл два года, а выглядит просто королем на фоне Дениса.
Разные атакующие фланги "Спартака"
Рианчо сразу просек фишку, что Ломовицкий в зоне полуфланга просто бесполезен - при атаках "Спартака" туда смещался левый крайний защитник Мельгарехо. Сам Ломовицкий уходил ближе к краю. На правом фланге спартаковцев была обратная ситуация - при атаках роль крайнего выполнял Рассказов, который привычно не уходил далеко вперед, а ближе к центру смещался Самедов. Гол Ханни прилетел именно после грамотного подключения Мельгарехо, который обыгрался с Ломовицким и точно прострелил на алжирца. Интересный ход Рианчо, который по первым минутам уж точно запутал оборонцев "Анжи" - в полуфланги также регулярно набегали Еременко с Глушаковым. По ходу второго тайма сменился состав, но не структура - Ташаев дублировал действия Ломовицкого, а сам Ломовицкий ушел на правый фланг, чтобы смещаться в полуфланг. Один раз это привело к опасному удару Александра - потащил Дюпин.
После перерыва "Спартак" ослабил прессинг и едва не поплатился за это
В принципе, по ходу первого тайма "Анжи" тоже часто из глубины разгонял атаки, но очень плотно по Понсе всегда действовал Джикия (кстати, странно, что гости не давили на потенциально слабую зону Кутепова). После перерыва полузащитники "Спартака" заметно подсели и пассивно вели себя в прессинге. Еременко все еще не готов носиться все 90 минут, поэтому Рианчо и выпустил неплохо проявившего себя в матче с "Рубином" Игнатова. Замена сработала - молодой хавбек часто ошибался в передачах, но столь нужное движение в прессинге создавал. После кратковременной вспышки "Анжи" оперативно сдулся - Магомед Адиев заменами не смог усилить игру и зачем-то оставил на лавке Ивана Маркелова, который мог бы дать огня в зоне контроля Рассказова и Кутепова. Кацаев смог только спровоцировать Кутепова на желтую карточку в компенсированное время.
Рианчо здорово отработал по сопернику, сумев найти свой ключ для взлома потенциального автобуса - агрессивные полуфланги и смещения Мельгарехо. "Анжи" имел шансы вернуться в игру, но был недостаточно активен, а замены Адиева не смогли перевернуть ход матча. Надо учиться у Бердыева. "Спартак" все еще выглядит тяжело, но как-то цепляется за результат, хотя для потенциального развала в команде все было готово.
Так что по поводу Рианчо - может, Федуну не нужно торопиться с Кононовым?
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Нет форвардов - есть Ханни
Зе Луиш и Луис Адриано все еще лечатся, так что "Спартаку" снова нужно было решать проблему с отсутствием форвардов. Рианчо проявил свою неплохую тактическую подкованность еще в матче с "Рубином", где в качестве нападающего использовал Ивелина Попова. В этот раз выбор был сделан в пользу Софьяна Ханни, который лучше умеет искать свободные зоны и тоже обладает хорошей техникой. Маленький лысый алжирец со своими задачами справился - вытягивал на себя защитников "Анжи", здорово открывался ну и забил сам. Рядом с активным Ханни мог себя проявить Ломовицкий, но молодой игрок два выгодных момента просто спустил в унитаз.
Главная проблема Глушакова
Единственное, что может дать Глушаков прямо сейчас - относительно высокий темп движения (но на фоне того же Зобнина, которому Рианчо дал отдых, Денис выглядит подстреленным индейцем), что является полезной опцией для прессинга. А вот обостряет Глушаков гораздо хуже Еременко (а в последние два года вообще стабильно выдает брак при продвижении мяча вперед) и часто дарит мяч сопернику. Так что с "Анжи" капитан красно-белых под перманентный свист выдал перманентный паршивый футбол с обрезами и позиционными недоработками - например, не накрыл дальний удар по воротам Реброва в первом тайме. Ну а от попыток Глушакова обострять игру у любого зрителя, наверняка, шла кровь из глаз. Такой "футболист" просто не должен выходить на поле в матчах РПЛ. Он просто никакой. И месяц, проведенный в дубле, тут совершенно ни при чем. Еременко не играл два года, а выглядит просто королем на фоне Дениса.
Разные атакующие фланги "Спартака"
Рианчо сразу просек фишку, что Ломовицкий в зоне полуфланга просто бесполезен - при атаках "Спартака" туда смещался левый крайний защитник Мельгарехо. Сам Ломовицкий уходил ближе к краю. На правом фланге спартаковцев была обратная ситуация - при атаках роль крайнего выполнял Рассказов, который привычно не уходил далеко вперед, а ближе к центру смещался Самедов. Гол Ханни прилетел именно после грамотного подключения Мельгарехо, который обыгрался с Ломовицким и точно прострелил на алжирца. Интересный ход Рианчо, который по первым минутам уж точно запутал оборонцев "Анжи" - в полуфланги также регулярно набегали Еременко с Глушаковым. По ходу второго тайма сменился состав, но не структура - Ташаев дублировал действия Ломовицкого, а сам Ломовицкий ушел на правый фланг, чтобы смещаться в полуфланг. Один раз это привело к опасному удару Александра - потащил Дюпин.
После перерыва "Спартак" ослабил прессинг и едва не поплатился за это
В принципе, по ходу первого тайма "Анжи" тоже часто из глубины разгонял атаки, но очень плотно по Понсе всегда действовал Джикия (кстати, странно, что гости не давили на потенциально слабую зону Кутепова). После перерыва полузащитники "Спартака" заметно подсели и пассивно вели себя в прессинге. Еременко все еще не готов носиться все 90 минут, поэтому Рианчо и выпустил неплохо проявившего себя в матче с "Рубином" Игнатова. Замена сработала - молодой хавбек часто ошибался в передачах, но столь нужное движение в прессинге создавал. После кратковременной вспышки "Анжи" оперативно сдулся - Магомед Адиев заменами не смог усилить игру и зачем-то оставил на лавке Ивана Маркелова, который мог бы дать огня в зоне контроля Рассказова и Кутепова. Кацаев смог только спровоцировать Кутепова на желтую карточку в компенсированное время.
Рианчо здорово отработал по сопернику, сумев найти свой ключ для взлома потенциального автобуса - агрессивные полуфланги и смещения Мельгарехо. "Анжи" имел шансы вернуться в игру, но был недостаточно активен, а замены Адиева не смогли перевернуть ход матча. Надо учиться у Бердыева. "Спартак" все еще выглядит тяжело, но как-то цепляется за результат, хотя для потенциального развала в команде все было готово.
Так что по поводу Рианчо - может, Федуну не нужно торопиться с Кононовым?
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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