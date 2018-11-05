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Дядя Фёдор в сборной. Есть и другие сюрпризы
Официальный сайт РФС опубликовал состав сборной России на ноябрьские матчи с Германией и Швецией. Чалов дождался вызова в команду Черчесова, вместе с ним на сбор поедут одноклубники Набабкин и Ахметов. Об этих и других перестановках - в материале Rusfootball.info.
Вратари: Гильерме, Андрей Лунёв, Антон Шунин.
На вратарской позиции изменений по сравнению с октябрьским созывом нет. После объявления о завершении карьеры в сборной от Игоря Акинфеева Черчесов полагается на голкиперов "Локомотива" и "Зенита", которые уже зарекомендовали себя этой осенью в футболках национальной команды, а также на опытного Шунина. Хотя с позицией третьего вратаря в России принято спорить со времён чемпионата мира, сейчас выбор Станислава Саламовича логичен. За отрезок после предыдущего сбора Антон пропустил лишь один мяч в четырёх встречах РПЛ, так почему бы его снова не вызвать в команду?
Правые защитники: Кирилл Набабкин, Марио Фернандес.
Вызов Кирилла - сюрприз, и это приятный сюрприз. В этом сезоне после ухода Игнашевича, Вернблума и Березуцких он своей стабильностью и игрой сразу на нескольких позициях заслужил внимание тренерского штаба сборной. Другое дело, что справа Набабкин играет в ЦСКА по большим праздникам, там это место прочно закреплено за Фернандесом. "Рассматриваем Кирилла правым защитником. На его позиции есть более атакующий Марио Фернандес, но хотели взять еще и игрока, который больше специализируется на обороне", - так прокомментировал вызов Набабкина Станислав Саламович.
Вопросов по Марио нет, это сильнейший правый защитник РПЛ и один из лучших в Европе. Концовку игры с "Динамо" он провёл, хромая из-за стыка коленом с Раушом, но всё обошлось, и натурализованный россиянин может готовиться к матчу с "Ромой" в лиге чемпионов, а затем и к матчам сборной его новой страны.
Центральные защитники: Георгий Джикия, Егор Сорокин, Роман Нойштедтер, Андрей Семенов.
В этой линии перестановок, как и во вратарской нет. Черчесов продолжает игнорировать Илью Кутепова, выпавшего из состава команды после мундиаля из-за травмы, и правильно делает. Защитник "Спартака" никак не наберёт нужных кондиций, хотя сыграл уже в трёх матчах чемпионата после возвращения в строй. Да и в клубе Ильи сейчас такая ситуация, что показывать свой лучший футбол совершенно невозможно.
В другом клубе ситуация иная, и можно задаться вопросом, почему Черчесов не замечает Чернова? Особенно в условиях постоянного кадрового дефицита на этой позиции. У основного защитника ЦСКА при его молодости уже есть опыт игры за национальную команду, но, наверное, тренерский штаб сборной впечатлил выход на замену Егора Сорокина в матче со "Спартаком" на 90-ой минуте и гол, принесший его "Рубину" ничью через пару секунд после этого. Иначе вызов сыгравшего в октябре всего 17 минут в РПЛ центрального защитника не объяснишь.
Левые защитники: Федор Кудряшов, Константин Рауш.
Здесь выбор кандидатов также скуден. Набиуллин не играет за "Зенит с сентября, Комбаров впервые с 2015-го забил за "Спартак" с пенальти, но этого мало, Скопинцев продолжает прогрессировать в игре за "Ростов", на днях сумев помочь команде выбить "Зенит" из кубка России, но у Станислава Саламовича особые отношения с Валерием Карпиным, и его игроков он особо не жалует (исключение - Ионов). Молодой возраст здесь роли не играет - спросите у Ахметова и Чалова, попавших в список. Отсюда выбор Кудряшова и Рауша логичен.
Центральные полузащитники: Ильзат Ахметов, Юрий Газинский, Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Руслан Камболов.
Дебютный вызов в сборную России получил Ильзат Ахметов. У него киргизские корни, но надежд увидеть его в футболке этой сборной не было даже у её тренера Александра Крестинина: "У меня никаких претензий и обид нет. Каждый выбирает свой путь. Если он сыграет за нас, то уже там (в РФПЛ - прим. авт.) будет считаться легионером. Он строит карьеру через Россию. Это его право, и мы должны его уважать". Закрепившись в основе армейского клуба, у молодого футболиста есть все возможности для дальнейшего роста и прогресса рядом с героями ЧМ Газинским, Головиным, Зобниным и Кузяевом.
Дзагоеву в этом составе места не нашлось, Алану нужно заново обретать свою игру после многочисленных травм. В ЦСКА на него ещё играет имя, хотя даже в клубе Ганчаренко не доверяет ему отыграть хоть один полный матч. В сборной же другая ситуация, и футболист должен искать выход из неё в себе.
А вот что в сборной делает Камболов, понять достаточно трудно. Неосновной игрок "Рубина" вызывается в сборную при том, что игнорируется плотненько закрепившийся в старте чемпионского "Локо" Баринов, команда которого в последнее время показывает добротный футбол, приносящий ей регулярные очки и уже второе место в таблице чемпионата. Мобильного и цепкого опорного полузащитника игнорировал и тренер молодёжки Бушманов, хотя тот хотел играть за команду: "Он говорит, что у меня не было желания играть за молодёжку? Это неправильно с его стороны. Я хочу играть в каждом матче, я выкладываюсь на все 100 процентов", - это слова самого игрока после комментария в его адрес от уже бывшего главного тренера молодёжной сборной.
Атакующие полузащитники: Александр Ерохин, Алексей Ионов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Денис Черышев.
Здесь выбор Черчесова логичен. Без Черышева и (вот это да!) Ерохина нынешнюю сборную представить уже невозможно, Ионов убедил тренерский штаб сборной, отыграв за национальную команду с первых минут обе игры с Турцией и Швецией, и пусть отметился только активностью, а не результативными действиями, всё равно заслужил остаться в команде. К брату Алексею добавился Антон, пропустивший предыдущий сбор команды. Вполне заслуженно, в отличие как раз от невызова Баринова - шесть голов в последних сыгранных четырёх играх - это действительно круто!
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Федор Чалов.
Этого ждали с начала сентября - невызывавшийся в сентябре и октябре из-за важных игр за молодёжку Чалов, наконец-то, в сборной России! Лучший бомбардир чемпионата России в этом сезоне, наконец, сможет попробовать отличиться и в игре за национальную команду. Если, Черчесов доверит, конечно - всё-таки место Дзюбы в основе сомнений не вызывает, а вот будет ли связка из форвардов "Зенита" и ЦСКА - это вопрос к тренерскому штабу, на который тот ответит 15-го и 20-го ноября.
Хотелось бы увидеть в списке форвардов получившего недавно российское гражданство и разыгравшегося Ари, на счету которого шесть голов в последних пяти матчах чемпионата, дубли в ворота "Крыльев" и "Ростова", по голу и голевой передаче в ворота "Динамо" и ЦСКА. Ведь что в списке делает Антон Заболотный, помимо того, что он гений? А разве нет? Смотрите, в этом году форвард не появлялся на поле в матчах чемпионата страны больше, чем на четверть часа, голов там как не было, так и нет, но за столь короткое игровое время всё равно продолжает убеждать Черчесова в своей необходимости. Ну гений же!
В целом, список футболистов на матчи со сборными Германии и Швеции более логичен, чем аналогичный в прошлом месяце. К нему меньше вопросов, а даже если подобные и возникают, как в случае с Камболовым и Заболотным, Черчесов заслужил право на собственное, может кому-то и непонятное мнение.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Вратари: Гильерме, Андрей Лунёв, Антон Шунин.
На вратарской позиции изменений по сравнению с октябрьским созывом нет. После объявления о завершении карьеры в сборной от Игоря Акинфеева Черчесов полагается на голкиперов "Локомотива" и "Зенита", которые уже зарекомендовали себя этой осенью в футболках национальной команды, а также на опытного Шунина. Хотя с позицией третьего вратаря в России принято спорить со времён чемпионата мира, сейчас выбор Станислава Саламовича логичен. За отрезок после предыдущего сбора Антон пропустил лишь один мяч в четырёх встречах РПЛ, так почему бы его снова не вызвать в команду?
Правые защитники: Кирилл Набабкин, Марио Фернандес.
Вызов Кирилла - сюрприз, и это приятный сюрприз. В этом сезоне после ухода Игнашевича, Вернблума и Березуцких он своей стабильностью и игрой сразу на нескольких позициях заслужил внимание тренерского штаба сборной. Другое дело, что справа Набабкин играет в ЦСКА по большим праздникам, там это место прочно закреплено за Фернандесом. "Рассматриваем Кирилла правым защитником. На его позиции есть более атакующий Марио Фернандес, но хотели взять еще и игрока, который больше специализируется на обороне", - так прокомментировал вызов Набабкина Станислав Саламович.
Вопросов по Марио нет, это сильнейший правый защитник РПЛ и один из лучших в Европе. Концовку игры с "Динамо" он провёл, хромая из-за стыка коленом с Раушом, но всё обошлось, и натурализованный россиянин может готовиться к матчу с "Ромой" в лиге чемпионов, а затем и к матчам сборной его новой страны.
Центральные защитники: Георгий Джикия, Егор Сорокин, Роман Нойштедтер, Андрей Семенов.
В этой линии перестановок, как и во вратарской нет. Черчесов продолжает игнорировать Илью Кутепова, выпавшего из состава команды после мундиаля из-за травмы, и правильно делает. Защитник "Спартака" никак не наберёт нужных кондиций, хотя сыграл уже в трёх матчах чемпионата после возвращения в строй. Да и в клубе Ильи сейчас такая ситуация, что показывать свой лучший футбол совершенно невозможно.
В другом клубе ситуация иная, и можно задаться вопросом, почему Черчесов не замечает Чернова? Особенно в условиях постоянного кадрового дефицита на этой позиции. У основного защитника ЦСКА при его молодости уже есть опыт игры за национальную команду, но, наверное, тренерский штаб сборной впечатлил выход на замену Егора Сорокина в матче со "Спартаком" на 90-ой минуте и гол, принесший его "Рубину" ничью через пару секунд после этого. Иначе вызов сыгравшего в октябре всего 17 минут в РПЛ центрального защитника не объяснишь.
Левые защитники: Федор Кудряшов, Константин Рауш.
Здесь выбор кандидатов также скуден. Набиуллин не играет за "Зенит с сентября, Комбаров впервые с 2015-го забил за "Спартак" с пенальти, но этого мало, Скопинцев продолжает прогрессировать в игре за "Ростов", на днях сумев помочь команде выбить "Зенит" из кубка России, но у Станислава Саламовича особые отношения с Валерием Карпиным, и его игроков он особо не жалует (исключение - Ионов). Молодой возраст здесь роли не играет - спросите у Ахметова и Чалова, попавших в список. Отсюда выбор Кудряшова и Рауша логичен.
Центральные полузащитники: Ильзат Ахметов, Юрий Газинский, Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Руслан Камболов.
Дебютный вызов в сборную России получил Ильзат Ахметов. У него киргизские корни, но надежд увидеть его в футболке этой сборной не было даже у её тренера Александра Крестинина: "У меня никаких претензий и обид нет. Каждый выбирает свой путь. Если он сыграет за нас, то уже там (в РФПЛ - прим. авт.) будет считаться легионером. Он строит карьеру через Россию. Это его право, и мы должны его уважать". Закрепившись в основе армейского клуба, у молодого футболиста есть все возможности для дальнейшего роста и прогресса рядом с героями ЧМ Газинским, Головиным, Зобниным и Кузяевом.
Дзагоеву в этом составе места не нашлось, Алану нужно заново обретать свою игру после многочисленных травм. В ЦСКА на него ещё играет имя, хотя даже в клубе Ганчаренко не доверяет ему отыграть хоть один полный матч. В сборной же другая ситуация, и футболист должен искать выход из неё в себе.
А вот что в сборной делает Камболов, понять достаточно трудно. Неосновной игрок "Рубина" вызывается в сборную при том, что игнорируется плотненько закрепившийся в старте чемпионского "Локо" Баринов, команда которого в последнее время показывает добротный футбол, приносящий ей регулярные очки и уже второе место в таблице чемпионата. Мобильного и цепкого опорного полузащитника игнорировал и тренер молодёжки Бушманов, хотя тот хотел играть за команду: "Он говорит, что у меня не было желания играть за молодёжку? Это неправильно с его стороны. Я хочу играть в каждом матче, я выкладываюсь на все 100 процентов", - это слова самого игрока после комментария в его адрес от уже бывшего главного тренера молодёжной сборной.
Атакующие полузащитники: Александр Ерохин, Алексей Ионов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Денис Черышев.
Здесь выбор Черчесова логичен. Без Черышева и (вот это да!) Ерохина нынешнюю сборную представить уже невозможно, Ионов убедил тренерский штаб сборной, отыграв за национальную команду с первых минут обе игры с Турцией и Швецией, и пусть отметился только активностью, а не результативными действиями, всё равно заслужил остаться в команде. К брату Алексею добавился Антон, пропустивший предыдущий сбор команды. Вполне заслуженно, в отличие как раз от невызова Баринова - шесть голов в последних сыгранных четырёх играх - это действительно круто!
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Федор Чалов.
Этого ждали с начала сентября - невызывавшийся в сентябре и октябре из-за важных игр за молодёжку Чалов, наконец-то, в сборной России! Лучший бомбардир чемпионата России в этом сезоне, наконец, сможет попробовать отличиться и в игре за национальную команду. Если, Черчесов доверит, конечно - всё-таки место Дзюбы в основе сомнений не вызывает, а вот будет ли связка из форвардов "Зенита" и ЦСКА - это вопрос к тренерскому штабу, на который тот ответит 15-го и 20-го ноября.
Хотелось бы увидеть в списке форвардов получившего недавно российское гражданство и разыгравшегося Ари, на счету которого шесть голов в последних пяти матчах чемпионата, дубли в ворота "Крыльев" и "Ростова", по голу и голевой передаче в ворота "Динамо" и ЦСКА. Ведь что в списке делает Антон Заболотный, помимо того, что он гений? А разве нет? Смотрите, в этом году форвард не появлялся на поле в матчах чемпионата страны больше, чем на четверть часа, голов там как не было, так и нет, но за столь короткое игровое время всё равно продолжает убеждать Черчесова в своей необходимости. Ну гений же!
В целом, список футболистов на матчи со сборными Германии и Швеции более логичен, чем аналогичный в прошлом месяце. К нему меньше вопросов, а даже если подобные и возникают, как в случае с Камболовым и Заболотным, Черчесов заслужил право на собственное, может кому-то и непонятное мнение.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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