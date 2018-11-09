Магомед-Шапи Сулейманов: если бы не забил, Игнатьев меня убил бы (видео)

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Магомед-Шапи Сулейманов: если бы не забил, Игнатьев меня убил бы (видео)

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, автор забитого мяча в ворота "Стандарта", прокомментировал итоги лигоевропейского вечера для своей команды.



– Спасибо, что поздравляете с победой, – сказал игрок. – Вандерсон мне дал пас, я принял под правую ногу и ударил в дальний угол. Если бы я не забил, меня бы Игнатьев убил бы – он там, на дальней штанге, открывался.

– Почему ты всегда выходишь под конец матча или в добавленное время?
– Я не знаю. Стараюсь делать, что говорит тренер, стараюсь оставлять все силы на поле. Наверное, по этой причине всевышний меня вознаграждает.

– Когда команда сделала счет 2:1, больше хотели забить еще или сыграть надежно и не пропустить?
– Тренер всегда говорит, что нельзя останавливаться. Мы всегда стараемся идти вперед и забивать голы. В обороне сидеть никто не хотел.

– Держали в уме, что нужно увеличивать разницу, чтобы выйти вперед по показателям по личным встречам?
– Нет, думали победить в этой игре, а потом еще в двух. Всякое, конечно, бывает, но надо выигрывать свои игры и спокойно выходить в плей-офф.

– Тренер с какой задачей выпустил тебя на поле?
– Просил играть выше, идти вперед. Я придерживался этого плана.

– За тобой закрепилась роль джокера. Вас это устраивает?
– Нет, я хочу играть в основном составе. Но пока все так, как есть. Значит, так лучше для меня. Я стараюсь делать максимум, а остальное уже не зависит от меня.

– Сегодня на поле уже было три игрока с вашего молодежного коллектива (Игнатьев, ты и Сафонов). Насколько это особенно для вас?
– Конечно, приятно со своими ребятами играть. Я надеюсь, что будет наших ребят намного больше. Мы очень долго вместе играем, чувствуем.

– На правах опытного игрока настраивал Матвея Сафонова?
– Не, он у нас умный вратарь. Сам настраивался.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Сулейманов Краснодар Стандарт Игнатьев Rвидео
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#1  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 00:43)
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Болеет за:
«Спартак»
фартовый парень. так держать..
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
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