Магомед-Шапи Сулейманов: если бы не забил, Игнатьев меня убил бы (видео)

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, автор забитого мяча в ворота "Стандарта", прокомментировал итоги лигоевропейского вечера для своей команды.– Спасибо, что поздравляете с победой, – сказал игрок. – Вандерсон мне дал пас, я принял под правую ногу и ударил в дальний угол. Если бы я не забил, меня бы Игнатьев убил бы – он там, на дальней штанге, открывался.– Я не знаю. Стараюсь делать, что говорит тренер, стараюсь оставлять все силы на поле. Наверное, по этой причине всевышний меня вознаграждает.– Тренер всегда говорит, что нельзя останавливаться. Мы всегда стараемся идти вперед и забивать голы. В обороне сидеть никто не хотел.– Нет, думали победить в этой игре, а потом еще в двух. Всякое, конечно, бывает, но надо выигрывать свои игры и спокойно выходить в плей-офф.– Просил играть выше, идти вперед. Я придерживался этого плана.– Нет, я хочу играть в основном составе. Но пока все так, как есть. Значит, так лучше для меня. Я стараюсь делать максимум, а остальное уже не зависит от меня.– Конечно, приятно со своими ребятами играть. Я надеюсь, что будет наших ребят намного больше. Мы очень долго вместе играем, чувствуем.– Не, он у нас умный вратарь. Сам настраивался.www.rusfootball.info