Матвей Сафонов: хочу показать, что готов к конкуренции с Синицыным и Крицюком

Молодой голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал свой дебютный матч в РПЛ, который выпал на игру с "Енисеем".– Не то, чтобы тяжело. Мы просто делали свою работу, тренировались для этой игры, готовились. Вышли сегодня и играли в свой футбол. Думаю, мы показали хороший футбол и не дали ничего сделать сопернику.– Команда соперника играла в закрытый футбол, поэтому было тяжело. Был бы момент в начале, мы бы забили, но получилось только к 60-ой минуте.– Такая проблема, что можно всю игру стоять спокойно без мяча, а в какой-то момент внезапно придется включиться. Просто нужно быть к этому готовым. Если ты морально к этому готов, я думаю, что все будет нормально.– Нет, это тоже самое, что игры в ФНЛ. "Енисей" примерно тот же уровень, что и лидер ФНЛ, поэтому настрой – как обычно.– Тяжело сказать, что я основной. Всем понятно, что конкуренция будет, когда Синицын и Крицюк восстановятся. Тогда уже и будем конкурировать. Пока надеюсь показать, что я готов к этой борьбе, что тренер на меня может рассчитывать. Чувствуется сейчас, что нынешний период вносит большой вклад в мое становление в качестве вратаря. Это очень полезно.– Ну, конечно: на тренировках, если есть какие-то проблемы, я могу спросить совета у ребят. Они мне подскажут, конечно же. В команде здоровая конкуренция. Как можно радоваться, если кто-то сломался? Просто мне выпал шанс сыграть и я сыграл.www.rusfootball.info