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Матвей Сафонов: хочу показать, что готов к конкуренции с Синицыным и Крицюком

Молодой голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал свой дебютный матч в РПЛ, который выпал на игру с "Енисеем".

– Тяжело настраиваться на соперника, который замыкает турнирную таблицу?
– Не то, чтобы тяжело. Мы просто делали свою работу, тренировались для этой игры, готовились. Вышли сегодня и играли в свой футбол. Думаю, мы показали хороший футбол и не дали ничего сделать сопернику.

– Тем не менее, до 60-ой минуты забить не удавалось. Почему не получалось создавать моменты?
– Команда соперника играла в закрытый футбол, поэтому было тяжело. Был бы момент в начале, мы бы забили, но получилось только к 60-ой минуте.

– Все полевые игроки заявляют: с такими командами "Краснодару" играть тяжело. А вы как считаете?
– Такая проблема, что можно всю игру стоять спокойно без мяча, а в какой-то момент внезапно придется включиться. Просто нужно быть к этому готовым. Если ты морально к этому готов, я думаю, что все будет нормально.

– Вы проводите первые матчи в основном составе. Для вас тренер находит какие-то особые слова?
– Нет, это тоже самое, что игры в ФНЛ. "Енисей" примерно тот же уровень, что и лидер ФНЛ, поэтому настрой – как обычно.

– Осваиваетесь в роли основного вратаря?
– Тяжело сказать, что я основной. Всем понятно, что конкуренция будет, когда Синицын и Крицюк восстановятся. Тогда уже и будем конкурировать. Пока надеюсь показать, что я готов к этой борьбе, что тренер на меня может рассчитывать. Чувствуется сейчас, что нынешний период вносит большой вклад в мое становление в качестве вратаря. Это очень полезно.

– Более опытные одноклубники-голкиперы что-то подсказывают? Какие у вас взаимоотношения?
– Ну, конечно: на тренировках, если есть какие-то проблемы, я могу спросить совета у ребят. Они мне подскажут, конечно же. В команде здоровая конкуренция. Как можно радоваться, если кто-то сломался? Просто мне выпал шанс сыграть и я сыграл.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Енисей Сафонов
Сегодня, 19:21
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#2  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 20:12)
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Болеет за:
«Краснодар»
ну Синицу ты уже на лавку усадил своей игрой плотно и на долго, но если так продолжишь играть, то со Стасом поборешься за звание основного...

Удачи тебе Матвей, развивайся и доказывай, что ты лучший вратарь не только в Краснодаре, но и в России, всё в твоих руках!!!
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  Black Buffalo  Краснодар (Сегодня, 19:58)
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Болеет за:
«Краснодар»
По последним двум матчам,гораздо уверенней Синицына и никак не хуже Крицука.


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
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