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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Панюков: в любом случае, еврокубки – это цель "Урала"
Нападающий футбольного клуба "Урал" Андрей Панюков прокомментировал выездное поражение своей команды от "Краснодара".
– Что не получилось у "Урала"? Почему во втором тайме все так перевернулось?
– Тяжело сказать, мне показалось, что во втором тайме не очень свежо выглядели в сравнении с Краснодаром, хотя Краснодар играл два дня назад, а не мы. Мне кажется, проваливались, совершали ошибки. На самом деле, логичное завершение игры. Счет закономерный, "Краснодар" был лучше, чем мы. У нас еще есть игра на Кубок, будем готовиться.
– "Урал" не так и далеко от зоны еврокубков. Какие задачи ставит себе команда, чего хотите достичь в сезоне?
– Чем выше, тем лучше. На самом деле, шансы реальны, в том числе и в чемпионате России. В любом случае, еврокубки – это цель "Урала".
– После первого тайма о чем разговаривали в раздевалке?
– Особенно ни о чем не говорили, на самом деле. Я даже не помню. По-моему, что даже не разговаривали.
– Что скажете по судейству?
– На самом деле, вопросов нет. Если смотреть повтор, то пенальти был. Грех жаловаться. Нормальное судейство.
Источник: www.rusfootball.info
– Что не получилось у "Урала"? Почему во втором тайме все так перевернулось?
– Тяжело сказать, мне показалось, что во втором тайме не очень свежо выглядели в сравнении с Краснодаром, хотя Краснодар играл два дня назад, а не мы. Мне кажется, проваливались, совершали ошибки. На самом деле, логичное завершение игры. Счет закономерный, "Краснодар" был лучше, чем мы. У нас еще есть игра на Кубок, будем готовиться.
– "Урал" не так и далеко от зоны еврокубков. Какие задачи ставит себе команда, чего хотите достичь в сезоне?
– Чем выше, тем лучше. На самом деле, шансы реальны, в том числе и в чемпионате России. В любом случае, еврокубки – это цель "Урала".
– После первого тайма о чем разговаривали в раздевалке?
– Особенно ни о чем не говорили, на самом деле. Я даже не помню. По-моему, что даже не разговаривали.
– Что скажете по судейству?
– На самом деле, вопросов нет. Если смотреть повтор, то пенальти был. Грех жаловаться. Нормальное судейство.
Источник: www.rusfootball.info
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