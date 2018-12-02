Новости партнеров

Артем Голубев: думаю, "Краснодар" – единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся

Игрок академии ФК "Краснодар" Артем Голубев – об игре с "Уралом", в которой случился его дебют за основную команду в Премьер-лиге.

– Вспомни, когда тебя выпускали и по стадиону скандировали твою фамилию. Что почувствовал в этот момент?
– Конечно, непередаваемые ощущения, которые запомнятся на всю жизнь. Я был очень рад и хотел помочь команде добиться положительного результата.

– За счет чего после сложного первого тайма удалось провести яркий тайм второй?
– Я думаю, что "Краснодар" славится хорошей игрой в второй половине матча. Да, в первом тайме может что-то не получаться, но тренер вносит коррективы и мы добиваемся нужного результата.

– Ты не первый раз появился на поле, играл за Кубок, но в РПЛ – это дебют. Когда сегодня понял, что вошел в игру? Дрожали колени?
– Честно сказать, мандража не было. Я был уверен в своих силах.

– Мурад Мусаев сказал, что вы очень уверены были перед выходом на поле.
– Я еще раз повторюсь, что не было мандража. Я был уверен в своих силах. Благодарен, что тренер дал мне шанс. Надеюсь, буду двигаться дальше и получать больше игрового времени.

– В чем секрет сегодняшнего успеха "Краснодара"?
– На каждую игру мы выходим, как на финал. Перед отпуском хочется закончить все на мажорной ноте и уйти спокойно отдыхать. Команда и каждый игрок выкладывается на все сто.

– Какое отношение сейчас в команде между молодежью и более опытными игроками? Есть дистанция?
– Я думаю, что мы единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся. У нас нет барьера в возрасте. Вы видели, как Ари подошел сейчас с музыкой.

– В команде вы все называете на "ты"?
– Да, но иногда можем на "вы" обратиться в шутку.

– Например, к кому?
– Например, к Роме Шишкину.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Игнатьев Краснодар Урал
Сегодня, 17:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.