Игрок академии ФК "Краснодар" Артем Голубев – об игре с "Уралом", в которой случился его дебют за основную команду в Премьер-лиге.– Конечно, непередаваемые ощущения, которые запомнятся на всю жизнь. Я был очень рад и хотел помочь команде добиться положительного результата.– Я думаю, что "Краснодар" славится хорошей игрой в второй половине матча. Да, в первом тайме может что-то не получаться, но тренер вносит коррективы и мы добиваемся нужного результата.– Честно сказать, мандража не было. Я был уверен в своих силах.– Я еще раз повторюсь, что не было мандража. Я был уверен в своих силах. Благодарен, что тренер дал мне шанс. Надеюсь, буду двигаться дальше и получать больше игрового времени.– На каждую игру мы выходим, как на финал. Перед отпуском хочется закончить все на мажорной ноте и уйти спокойно отдыхать. Команда и каждый игрок выкладывается на все сто.– Я думаю, что мы единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся. У нас нет барьера в возрасте. Вы видели, как Ари подошел сейчас с музыкой.– Да, но иногда можем на "вы" обратиться в шутку.– Например, к Роме Шишкину.www.rusfootball.info