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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Артем Голубев: думаю, "Краснодар" – единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся
Игрок академии ФК "Краснодар" Артем Голубев – об игре с "Уралом", в которой случился его дебют за основную команду в Премьер-лиге.
– Вспомни, когда тебя выпускали и по стадиону скандировали твою фамилию. Что почувствовал в этот момент?
– Конечно, непередаваемые ощущения, которые запомнятся на всю жизнь. Я был очень рад и хотел помочь команде добиться положительного результата.
– За счет чего после сложного первого тайма удалось провести яркий тайм второй?
– Я думаю, что "Краснодар" славится хорошей игрой в второй половине матча. Да, в первом тайме может что-то не получаться, но тренер вносит коррективы и мы добиваемся нужного результата.
– Ты не первый раз появился на поле, играл за Кубок, но в РПЛ – это дебют. Когда сегодня понял, что вошел в игру? Дрожали колени?
– Честно сказать, мандража не было. Я был уверен в своих силах.
– Мурад Мусаев сказал, что вы очень уверены были перед выходом на поле.
– Я еще раз повторюсь, что не было мандража. Я был уверен в своих силах. Благодарен, что тренер дал мне шанс. Надеюсь, буду двигаться дальше и получать больше игрового времени.
– В чем секрет сегодняшнего успеха "Краснодара"?
– На каждую игру мы выходим, как на финал. Перед отпуском хочется закончить все на мажорной ноте и уйти спокойно отдыхать. Команда и каждый игрок выкладывается на все сто.
– Какое отношение сейчас в команде между молодежью и более опытными игроками? Есть дистанция?
– Я думаю, что мы единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся. У нас нет барьера в возрасте. Вы видели, как Ари подошел сейчас с музыкой.
– В команде вы все называете на "ты"?
– Да, но иногда можем на "вы" обратиться в шутку.
– Например, к кому?
– Например, к Роме Шишкину.
Источник: www.rusfootball.info
– Вспомни, когда тебя выпускали и по стадиону скандировали твою фамилию. Что почувствовал в этот момент?
– Конечно, непередаваемые ощущения, которые запомнятся на всю жизнь. Я был очень рад и хотел помочь команде добиться положительного результата.
– За счет чего после сложного первого тайма удалось провести яркий тайм второй?
– Я думаю, что "Краснодар" славится хорошей игрой в второй половине матча. Да, в первом тайме может что-то не получаться, но тренер вносит коррективы и мы добиваемся нужного результата.
– Ты не первый раз появился на поле, играл за Кубок, но в РПЛ – это дебют. Когда сегодня понял, что вошел в игру? Дрожали колени?
– Честно сказать, мандража не было. Я был уверен в своих силах.
– Мурад Мусаев сказал, что вы очень уверены были перед выходом на поле.
– Я еще раз повторюсь, что не было мандража. Я был уверен в своих силах. Благодарен, что тренер дал мне шанс. Надеюсь, буду двигаться дальше и получать больше игрового времени.
– В чем секрет сегодняшнего успеха "Краснодара"?
– На каждую игру мы выходим, как на финал. Перед отпуском хочется закончить все на мажорной ноте и уйти спокойно отдыхать. Команда и каждый игрок выкладывается на все сто.
– Какое отношение сейчас в команде между молодежью и более опытными игроками? Есть дистанция?
– Я думаю, что мы единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся. У нас нет барьера в возрасте. Вы видели, как Ари подошел сейчас с музыкой.
– В команде вы все называете на "ты"?
– Да, но иногда можем на "вы" обратиться в шутку.
– Например, к кому?
– Например, к Роме Шишкину.
Источник: www.rusfootball.info
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