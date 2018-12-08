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Невроз второй степени. Как ЦСКА чуть не упустил домашнюю победу в игре против 16-ой команды чемпионата
Армейцы забили два быстрых мяча в ворота Юрченко и посчитали, что дело сделано. "Енисей" изменил игру после замены в первом тайме и чуть не наказал москвичей за расслабленность во втором. Rusfootball.info разбирает победу ЦСКА с минимальным перевесом над аутсайдером чемпионата, которая позволила им уйти на зимний перерыв в зоне ЛЧ.
Без двух лучших молодых
Последний тур перед зимним перерывом ЦСКА встречал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Чтобы остаться на нём, нужно было обыгрывать последнюю команду чемпионата "Енисей" у себя дома. С первого взгляда довольно простая задача, но было несколько "но". В концовке осеннего отрезка команду прилично лихорадит - победы над "Зенитом" и "Ахматом" сменяются поражениями от "Виктории", "Краснодара" и "Ромы". Особенной занозой стала игра с чехами, когда неопытному составу армейцев не удалось сохранить ничейный результат в "Лужниках", из-за чего мы вряд ли увидим команду Ганчаренко в еврокубках будущей весной.
Помимо этого игру с командой Аленичева пропускали Ахметов и Обляков, которые на днях заняли первое и второе место в голосовании за лучшего молодого футболиста России в 2018-ом году. С премией "Первая пятёрка" у ЦСКА в последние годы всё складывается удачно, до победы Ахметова лауреатами становились Чалов и Головин. Молодых талантов заменили другие такие же, к чему за последние полгода мы уже привыкли. Пару Фёдору составил Жемалетдинов, в полузащите с первых минут вышел Сигурдссон.
У гостей, готовившихся к матчу целую неделю в Москве (по словам Аленичева, из-за неприятной холодной погоды в Красноярске) кадровых потерь не было. С настроением всё в порядке - в двух последних турах команда набрала четыре очка, сумев обыграть "Динамо" на выезде и сыграть вничью в приснопамятном матче в морозильнике с "Ахматом".
Мощное начало армейцев
Начало игры сложилось для хозяев поля как нельзя удачнее. Не все болельщики, гревшиеся чаем перед игрой, успели увидеть гол Щенникова на 4-ой минуте, когда аккуратным ударом левый защитник уложил снаряд в дальний угол. Зато наверняка насладились вторым взятием ворот, когда Чалов отпасовал на Влашича в штрафную, тот резко ушёл влево и пробил под перекладину. Неберущийся удар подвёл за собой итоги дебюта встречи, и многим показалось, что сегодня будет разгром.
В первые полчаса ЦСКА смял "Енисей", проводя одну кинжальную атаку за другой, и лишь чудо помешало хозяевам забить больше. Гости, такое чувство, были обескуражены собственной беспомощностью. Чалов и Бистрович несколько раз делали заявку на 3-0, но гостей спасал то голкипер Юрченко, то удача.
Заменой форварда Аленичев перевернул игру
Тренерский штаб гостей среагировал на нервную игру своих подопечных довольно быстро. Ещё в первом тайме Аленичев произвёл замену - с поля ушёл высокий форвард Кутьин, которому по такой игре ловить было нечего. Вперёд номинальным форвардом выдвинулся Саркисов, но главным изменением стало изменение темпа игры со стороны гостей, который не мог поддерживать всё тот же Кутьин. Красноярцы зарубились с ЦСКА в открытую игру, и этот риск чуть не оправдался по её итогам. В каких-то моментах хозяевам просто повезло удержать победу и уйти на зимний перерыв, набрав 30 очков после 17-и игр, на третьем месте в турнирной таблице.
"Енисей" вовремя забил и не вовремя промахнулся
Уже в концовке первого тайма стало видно, что игра изменилась. Шанс Саркисова свёл "на нет" Акинфеев, а удар Зотова из выгодной позиции получился невнятным. В начале второй 45-минутки гости продолжили нагнетать у ворот соперника, забив при этом гол, когда у ЦСКА было на игрока меньше. Бекао получил травму после блокировки удара от Саркисова, и его унесли с поля на носилках. Бийол не успел выбежать на поле вместо бразильца, когда соперники разыграли прекрасную комбинацию, обнаружившую временный недостаток количества людей у команды Ганчаренко в обороне. Зотов разыграл с партнёром "стеночку" и отдал уже из штрафной площади пас на дальний угол, где одинокий Комолов в касание расстрелял отметившего перед матчем "300 сухарей" Акинфеева.
Вдохнув после этого прекрасно забитого мяча не только морозного московского воздуха, но и капельку эйфории, "Енисей" побежал вперёд, а молодые игроки ЦСКА явно занервничали, вероятно, вспомнив о недавнем провале в домашней игре с "Викторией". Перестроившись на схему с двумя центральными защитниками Магнуссеном и Набабкиным, армейцы перестали выглядеть надёжно в обороне. Кирилл, который вынужденно сыграл в этой не слишком привычной для себя роли, "заработал" пенальти в свои ворота, не успев за всё тем же Саркисовым и срубив того в последний момент. Пенальти вызвался бить Кичин, но его поистине бильярдный удар попал в обе штанги, только не в ворота.
Работа над ошибками после матча с "Викторией"
Звон каркаса ворот не заставил встрепенуться хозяев поля, преимущество по игре было за "Енисеем" вплоть до концовки встречи, когда гости совсем уже позабыли об обороне и дали шансы Чалову и Ко увеличить преимущество в счёте. Работа над ошибками после матча с чехами, которую Ганчаренко наверняка проводил, пока не закончена полностью. За талантливой командой по-прежнему скрывается неопытность в решающие отрезки встречи. И это нормально. За зимний отрезок на сборах им удастся прибавить в сыгранности и навязать борьбу "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за чемпионство, тем более, если армейцы будут освобождены от лиги Европы.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Без двух лучших молодых
Последний тур перед зимним перерывом ЦСКА встречал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Чтобы остаться на нём, нужно было обыгрывать последнюю команду чемпионата "Енисей" у себя дома. С первого взгляда довольно простая задача, но было несколько "но". В концовке осеннего отрезка команду прилично лихорадит - победы над "Зенитом" и "Ахматом" сменяются поражениями от "Виктории", "Краснодара" и "Ромы". Особенной занозой стала игра с чехами, когда неопытному составу армейцев не удалось сохранить ничейный результат в "Лужниках", из-за чего мы вряд ли увидим команду Ганчаренко в еврокубках будущей весной.
Помимо этого игру с командой Аленичева пропускали Ахметов и Обляков, которые на днях заняли первое и второе место в голосовании за лучшего молодого футболиста России в 2018-ом году. С премией "Первая пятёрка" у ЦСКА в последние годы всё складывается удачно, до победы Ахметова лауреатами становились Чалов и Головин. Молодых талантов заменили другие такие же, к чему за последние полгода мы уже привыкли. Пару Фёдору составил Жемалетдинов, в полузащите с первых минут вышел Сигурдссон.
У гостей, готовившихся к матчу целую неделю в Москве (по словам Аленичева, из-за неприятной холодной погоды в Красноярске) кадровых потерь не было. С настроением всё в порядке - в двух последних турах команда набрала четыре очка, сумев обыграть "Динамо" на выезде и сыграть вничью в приснопамятном матче в морозильнике с "Ахматом".
Мощное начало армейцев
Начало игры сложилось для хозяев поля как нельзя удачнее. Не все болельщики, гревшиеся чаем перед игрой, успели увидеть гол Щенникова на 4-ой минуте, когда аккуратным ударом левый защитник уложил снаряд в дальний угол. Зато наверняка насладились вторым взятием ворот, когда Чалов отпасовал на Влашича в штрафную, тот резко ушёл влево и пробил под перекладину. Неберущийся удар подвёл за собой итоги дебюта встречи, и многим показалось, что сегодня будет разгром.
В первые полчаса ЦСКА смял "Енисей", проводя одну кинжальную атаку за другой, и лишь чудо помешало хозяевам забить больше. Гости, такое чувство, были обескуражены собственной беспомощностью. Чалов и Бистрович несколько раз делали заявку на 3-0, но гостей спасал то голкипер Юрченко, то удача.
Заменой форварда Аленичев перевернул игру
Тренерский штаб гостей среагировал на нервную игру своих подопечных довольно быстро. Ещё в первом тайме Аленичев произвёл замену - с поля ушёл высокий форвард Кутьин, которому по такой игре ловить было нечего. Вперёд номинальным форвардом выдвинулся Саркисов, но главным изменением стало изменение темпа игры со стороны гостей, который не мог поддерживать всё тот же Кутьин. Красноярцы зарубились с ЦСКА в открытую игру, и этот риск чуть не оправдался по её итогам. В каких-то моментах хозяевам просто повезло удержать победу и уйти на зимний перерыв, набрав 30 очков после 17-и игр, на третьем месте в турнирной таблице.
"Енисей" вовремя забил и не вовремя промахнулся
Уже в концовке первого тайма стало видно, что игра изменилась. Шанс Саркисова свёл "на нет" Акинфеев, а удар Зотова из выгодной позиции получился невнятным. В начале второй 45-минутки гости продолжили нагнетать у ворот соперника, забив при этом гол, когда у ЦСКА было на игрока меньше. Бекао получил травму после блокировки удара от Саркисова, и его унесли с поля на носилках. Бийол не успел выбежать на поле вместо бразильца, когда соперники разыграли прекрасную комбинацию, обнаружившую временный недостаток количества людей у команды Ганчаренко в обороне. Зотов разыграл с партнёром "стеночку" и отдал уже из штрафной площади пас на дальний угол, где одинокий Комолов в касание расстрелял отметившего перед матчем "300 сухарей" Акинфеева.
Вдохнув после этого прекрасно забитого мяча не только морозного московского воздуха, но и капельку эйфории, "Енисей" побежал вперёд, а молодые игроки ЦСКА явно занервничали, вероятно, вспомнив о недавнем провале в домашней игре с "Викторией". Перестроившись на схему с двумя центральными защитниками Магнуссеном и Набабкиным, армейцы перестали выглядеть надёжно в обороне. Кирилл, который вынужденно сыграл в этой не слишком привычной для себя роли, "заработал" пенальти в свои ворота, не успев за всё тем же Саркисовым и срубив того в последний момент. Пенальти вызвался бить Кичин, но его поистине бильярдный удар попал в обе штанги, только не в ворота.
Работа над ошибками после матча с "Викторией"
Звон каркаса ворот не заставил встрепенуться хозяев поля, преимущество по игре было за "Енисеем" вплоть до концовки встречи, когда гости совсем уже позабыли об обороне и дали шансы Чалову и Ко увеличить преимущество в счёте. Работа над ошибками после матча с чехами, которую Ганчаренко наверняка проводил, пока не закончена полностью. За талантливой командой по-прежнему скрывается неопытность в решающие отрезки встречи. И это нормально. За зимний отрезок на сборах им удастся прибавить в сыгранности и навязать борьбу "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за чемпионство, тем более, если армейцы будут освобождены от лиги Европы.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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