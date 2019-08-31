"Очень рад возможности продолжить профессиональную карьеру. Надеюсь получать удовольствие от футбола и радовать поклонников своей игрой.
Спасибо "Пюнику" и лично президенту Артуру Согомоняну за эту возможность и доверие. Клуб прежде всего заинтересовал меня профессиональным подходом, большими амбициями и планами развития, что полностью соответствует моей философии", — передаёт слова Сычёва "Чемпионат".
Дмитрий Сычев: очень рад возможности продолжить профессиональную карьеру
Новичок "Пюника" Дмитрий Сычев прокомментировал подписание контракта с по схеме "1+1".
фото: официальный сайт "Пюника"
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