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Защитник "Шахтёра" Хочолава выбыл на несколько недель из-за травмы

Защитник донецкого "Шахтёра" Давид Хочолава пропустит несколько недель из-за травмы плеча.
"Я полностью уверен в каждом из четырёх наших центральных защитников – отличные ребята и великолепные профессионалы. Бондарь – чемпион мира. Хочолава, Матвиенко и Кривцов – "сборники". Мы прекрасно укомплектованы в этом плане.

Хочолава, скорее всего, пропустит две-три недели из-за вывиха плеча. На данный момент у нас есть три центральных защитника, и все они будут в сборных. Надеюсь, оттуда вернутся целыми и невредимыми", — приводит слова главного тренера "Шахтёра" Луиша Каштру пресс-служба клуба.


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Теги: Шахтёр
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