"Хорошая игра, мне понравилась. Понятно, что уровень сборной Эстонии ниже, чем у нашей команды, но мне понравилось, что наши девушки играли с большим желанием, продемонстрировав очень приличный технический уровень, главное, играли с задором и осмысленно. Могу выделить Марию Федорову и Надежду Смирнову.
Позади два тура, исходя из результатов, можно сделать вывод о том, что нашими основными конкурентами являются команды Голландии и Словении. Надеюсь, что мы будем бороться и за первое место в группе, но важно, что в борьбе за вторую строчку мы обыграли словенок на выезде. Считаю, что у нас неплохие шансы попасть на Евро-2021", — передает слова Дюкова Sport24.
Президент РФС: у женской сборной России неплохие шансы попасть на Евро-2021
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал победу женской сборной России над командой Эстонии (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2021. Победа позволила сборной России возглавить турнирную таблицу группы А с 6 очками.
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