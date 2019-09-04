Президент РФС: у женской сборной России неплохие шансы попасть на Евро-2021

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал победу женской сборной России над командой Эстонии (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2021. Победа позволила сборной России возглавить турнирную таблицу группы А с 6 очками.