Ранее стало известно, что федерация совместно с РФС планируют открыть во Владивостоке футбольную школу. Инфантино в четверг посетил Владивосток. По его словам, в городе нужно отреставрировать стадион «Динамо», так как он представляет из себя нечто особенное.
"Полностью поддерживаю. Мы разговаривали с Игорем Евгеньевичем Левитиным, который курирует спорт от администрации, что это была бы правильная идея — сделать стадион тысяч на пятнадцать с детской школой и остальным. По моим сведениям, Инфантино готов вложить в детский спорт и строительство детских площадок и манежа во Владивостоке порядка 5 миллионов долларов. Поэтому его приезд это знаменательное событие", — приводит слова губернатора Приморья Олега Кожемяко ТАСС.
Президент ФИФА Инфантино готов вложить в детский спорт Приморья около 5 миллионов долларов
Президент ФИФА Джанни Инфантино готов вложить в детский спорт Приморского края около 5 миллионов долларов.
Фото: Getty Images Sport
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