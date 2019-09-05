На презентацию Фалькао в качестве игрока "Галатасаря" пришло 25 тысяч болельщиков
В среду, 4 сентября, "Галатасарай" представил в качестве новичка команды Радамеля Фалькао.
Фото: официальный сайт ФК "Галатасарай"
Нападающий перешёл в турецкий клуб в летнее трансферное окно, его последним клубом до этого был "Монако". Он подписал трёхлетний контракт и собрал внушительную аудиторию в размере 25 тысяч зрителей во время представления в новой команде, сообщает ESPN.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»