Леонид Слуцкий посмеялся над своими ошибками на английском языке

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал в своём "инстаграме" пост, где поиронизировал над тем, что его английский оказывается не всегда понятным для окружающих.

В двух интервью журналисту Уилфриду Джини из голландского футбольного ток-шоу "Voetbal Inside" возникали комичные ситуации. В одном случае Слуцкий нечётко произнёс фразу "sack me" ("меня уволят"), вместо неё послышалось "suck me", имеющее сексуальный подтекст. Во втором случае Слуцкий рассказывал о капитане "Витесса", но нечётко произнёс "He likes jokes" ("Он любит шутки"), из-за чего послышалось "He likes drugs" ("Он любит наркотики")."Уилфрид Джини, он всегда путается в Voetbal Inside? Русский перевод: то ли лыжи не едут, то ли я...", - пошутил Слуцкий.