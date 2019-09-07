Неймар отметился голом и результативным пасом в первом матче за сборную Бразилии после травмы

Это был первый матч форварда «ПСЖ» после травмы, полученной в начале июня в товарищеском матче с Катаром, из-за которой он пропустил Кубок Америки — 2019.

Фото: Global Look Press

Счет на 19-й минуте ударом головой открыл бразильский полузащитник Каземиро, которому с углового ассистировал Неймар. В середине первого тайма Луис Муриель реализовал пенальти и сравнял счет, а на 34-й минуте он же оформил дубль и вывел вперед колумбийцев — 2:1. Точку в матче на 58-й минуте поставил сам Неймар, отличившийся с передачи Дани Алвеса — 2:2.