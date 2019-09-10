Гол экс-полузащитника «Зенита» Паредеса помог Аргентине одержать разгромную победу над Мексикой

В ночь на 11 сентября (мск) состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Мексики. Встреча прошла в Сан-Антонио (США) и закончилась разгромом мексиканской команды со счетом 4:0.



Главным героем матча стал нападающий Лаутаро Мартинес, оформивший в первом тайме хет-трик. Еще один гол на свой счет записал экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, реализовавший одиннадцатиметровый удар.