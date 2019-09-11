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В Монако арестован футбольный агент, его обвиняют в коррупционных преступлениях

В Монако арестован неизвестный футбольный агент, также задержан его подельник, который находился в Бельгии.

Прокуратура Брюсселя сообщила, что долго расследовала данное дело. Подозреваемым предъявлены обвинения в коррупции в футболе и отмывании денег. Вероятно, это дело связано с обысками в «Андерлехте» и Федерации футбола Бельгии, которые прошли в апреле нынешнего года, сообщает AP.


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