Дмитрий Сенников — о травле школьника с прической Ибрагимовича: носи эту прическу, где угодно, но не в школе

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал ситуацию, произошедшую в школе в Сосновоборске. Юный футболист по имени Прохор испытывает проблемы из-за своей прически, которую он сделал, чтобы быть похожим на любимого игрока Златана Ибрагимовича.

Фото: Instagram "Baza"