Следственный комитет проводит проверку по факту травли школьника за прическу в стиле Ибрагимовича
Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю начало доследственную проверку по факту конфликта в школе между учеником и администрацией из-за прически мальчика.
Фото: Instagram "Baza"
"По данному факту ГСУ СКР по Красноярскому краю начата доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются мальчик и его родители, учитель и директор школы. Следователям предстоит установить правомерность требований представителей щкольной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении их должностных полномочий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении на сайте СК.
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