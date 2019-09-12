Следственный комитет проводит проверку по факту травли школьника за прическу в стиле Ибрагимовича

Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю начало доследственную проверку по факту конфликта в школе между учеником и администрацией из-за прически мальчика.

Фото: Instagram "Baza"