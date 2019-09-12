Контракт был расторгнут по согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.
Сербский специалист проработал на своём посту чуть больше года – со 2 сентября прошлого года. С тех пор "Тюмень" под его руководством провела 43 матча в рамках ФНЛ, ПФЛ и Кубка России. Статистика игр такова: 10 побед, 17 ничьих и 16 поражений. Самый популярный счёт: 1:1 (9 раз).
Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен тюменский специалист Вячеслав Афонин, ранее входивший в тренерский штаб Алексича.
Горан Алексич покинул пост главного тренера "Тюмени"
Руководство "Тюмени" приняло решение расстаться с главным тренером команды Гораном Алексичем.
Фото: официальный сайт ФК "Тюмень"
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