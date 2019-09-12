Виктория Лопырева выложила комплиментарное фото с Франческо Тотти

Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева посетила церемонию вручения наград премии "Football Heroes" ("Герои Футбола"). Мероприятие проходило в Москве, и одним из гостей был бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти.

В наш век перемен, когда футболисты мигрируют из клуба в клуб, он был лидером «Ромы» четверть века! Буквально материальное воплощения понятия «преданность». Легенда! От себя скромно добавлю, что @Totti поддержал мою программу zero discrimination. Большое сердце – это про него.V pic.twitter.com/wv9yjCtHSA — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) September 12, 2019

"В наш век перемен, когда футболисты мигрируют из клуба в клуб, он был лидером "Ромы" четверть века! Буквально материальное воплощение понятия "преданность". Легенда! От себя скромно добавлю, что Тотти поддержал мою программу zero discrimination. Большое сердце — это про него", — написала Лопырева в твиттере.