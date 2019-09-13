Мама мальчика с прической Ибрагимовича: мы её отстояли, спасибо всем большое

Мама Прохора Ильиных, мальчика, которого не хотели пускать в школу из-за прически в стиле знаменитого шведского нападающего Златана Ибрагимовича, поблагодарила всех за поддержку.