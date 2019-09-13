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"Я бы хотела сказать слова благодарности всем, кто нас поддержал, кто не остался равнодушен, кто нашел минутку просто что-то написать хорошее о моем сыне. Мы отстояли нашу прическу. Спасибо всем большое", — сказала мама Прохора на видео, опубликованное телеграм-каналом Mash.
Ранее в защиту мальчика выступили многие футбольные специалисты, среди которых Валерий Карпин и Алексей Смертин.
Мама мальчика с прической Ибрагимовича: мы её отстояли, спасибо всем большое
Мама Прохора Ильиных, мальчика, которого не хотели пускать в школу из-за прически в стиле знаменитого шведского нападающего Златана Ибрагимовича, поблагодарила всех за поддержку.
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