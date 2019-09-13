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Мама мальчика с прической Ибрагимовича: мы её отстояли, спасибо всем большое

Мама Прохора Ильиных, мальчика, которого не хотели пускать в школу из-за прически в стиле знаменитого шведского нападающего Златана Ибрагимовича, поблагодарила всех за поддержку.
[media=https://vk.com/video-112510789_456255344]

"Я бы хотела сказать слова благодарности всем, кто нас поддержал, кто не остался равнодушен, кто нашел минутку просто что-то написать хорошее о моем сыне. Мы отстояли нашу прическу. Спасибо всем большое", — сказала мама Прохора на видео, опубликованное телеграм-каналом Mash.

Ранее в защиту мальчика выступили многие футбольные специалисты, среди которых Валерий Карпин и Алексей Смертин.


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Теги: Ибрагимович
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