» » Алексей Михайличенко: для киевского "Динамо" игра с "Десной" очень важна в турнирном смысле

Алексей Михайличенко: для киевского "Динамо" игра с "Десной" очень важна в турнирном смысле

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал предстоящий матч своей команды с "Десной".

"Наши сборники вернулись в расположение в разном состоянии. Кто-то имел игровую практику, другие — нет, одни выиграли, другие проиграли. Но такая ситуация у нас происходит всегда после международной паузы. Именно поэтому наша подготовка была разбита на две части. Сейчас самое главное — объединиться, переключиться с проблем сборных на клубные дела и настроиться на динамовскую волну. У нас сейчас интересный, но при этом тяжёлый отрезок, когда будет достаточно много игр, переездов. Поэтому нужно будет сконцентрироваться на этой работе.

Ближайшая игра с "Десной" очень важна для нас как в психологическом, так и в турнирном смысле. Как это ни странно, но мы будем встречаться с одним из лидеров, который вёл целенаправленную подготовку к предстоящему матчу, специально для этого выехав на десятидневный сбор в Турцию. Ситуация это позволяла им. Но и для "Динамо" подобная ситуация привычная, когда в сборные различных возрастов и стран вызывают большое количество наших игроков. И это, хочу сказать, приятная ответственность", — приводит слова Михайличенко пресс-служба "Динамо".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Динамо Киев Десна
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Зинедин Зидан: Бэйл — потрясающий игрок, я всегда это говорил
Андер Эррера: Неймар — кандидат на получение "Золотого мяча"
Наставник "Хоффенхайма": желаем сделать "Баварии" больно и отобрать очки
В матче Бундеслиги арбитры не увидели явный аут на VAR и засчитали гол
Фабио Капелло назвал главных претендентов на скудетто
Николай Валуев поздравил "Зенит" с победой над тульским "Арсеналом" 1
Алексей Михайличенко: для киевского "Динамо" игра с "Десной" очень важна в турнирном смысле
"Атлетик" в 200-й раз сыграл в нулевую ничью в Примере. Это второй результат в истории лиги
Артем Дзюба вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича: у нас свободная страна 5
Дзюбу пригласили в сборную России по регби: "Зенит", отпустите парня на неделю-другую?
Хосеп Гвардиола: "Ман Сити" не будет подписывать центрального защитника зимой
Сергей Семак: матча с "Лионом" в головах у игроков "Зенита" не было
Себастьян Дриусси: хотел бить и первый пенальти, но его отдали Азмуну
Марио Манджукич заинтересован в переходе в "Лос-Анджелес"
Бранислав Иванович - о лучшем матче из 100: тот, где я забил первый гол на этом великолепном стадионе
Слова тренера сборной Англии о расизме возмутили руководство болгарского футбола 2
В Англии подшутили над курьезным эпизодом с участием Дзюбы и Азмуна в матче "Зенит" - "Арсенал" 6
Полузащитник "Арсенала" восхищен игрой "Ливерпуля": никогда не видел ничего подобного
Маурицио Сарри: боялся ли я пневмонии? Я дышать не мог!
Хосеп Гвардиола: Стерлинг хорош, но с Месси и Роналду не сравнится никто
Томас Цорн прокомментировал возможность возвращения в "Спартак" Дзюбы 13
Джейми Каррагер: Стерлинг лучше Неймара
Томас Цорн: "Спартак" не мог не продать Зе Луиша 4
Зинедин Зидан: Бэйл - козёл отпущения в "Реале"? Мы все в одной лодке
Эрнесто Вальверде: Месси будет трудно вернуться в строй к матчу с "Боруссией" Д 1
Игорь Черевченко: изначально было ясно, что "Зенит" будет играть первым номером
Дзюба: Себа — мой любимчик. Гадёныш, пользуется этим (видео) 8
Голодовка в Красноярске. Анонс 13-го тура ФНЛ 3
Далер Кузяев: задача на ЛЧ? 1/8 финала (видео) 2
«Зенит» вынес «Арсенал», а Дзюба – Азмуна 2
Все новости