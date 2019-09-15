Стали известны подробности драки между игроками "УОР Дагестан" и "Юность" после матча 16-го тура первенства ЮФО среди юношеских команд 2003 годов рождения.
В драке участвовало около 40 человек, в отдел полиции доставлено 5 предполагаемых зачинщиков потасовки, сообщает "Спорт-экспресс", ссылаясь на МВД Дагестана. Один человек госпитализирован. Следствию предстоит установить обстоятельства драки и степень вины доставленных в отдел.
МВД Дагестана сообщило о подробностях драки юношеских команд Махачкалы и Владикавказа
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