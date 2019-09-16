Болельщицы сборной Ирана могут купить билеты на матч с Камбоджой

Болельщицы сборной Ирана получили право приобрести билеты на домашний матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года со сборной Камбоджи. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии."Мы убеждены, что женщины могут быть на стадионах. На игре с Камбоджой они будут. Билеты, конечно, будут продаваться", — сказал Рабии на пресс-конференции.Ранее женщинам в Иране было запрещено посещать матчи мужских футбольных команд и присутствовать на стадионах. Сборная Ирана сыграет с национальной командой Камбоджи 10 октября.