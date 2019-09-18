Полузащитник "Шахтёра" Тарас Степаненко рассказал, как сталкивался с дедовщиной в украинском футболе.
"Когда пришёл во вторую команду в Запорожье, мне было 16 лет. В то время в такой команде играли ребята и по 30 лет, кто уже заканчивал карьеру. Только какое-то действие не то, сразу тебе пихают, потому что человеку надо выиграть, чтобы заработать. За карьеру он ничего не добился, а ему нужно заработать 100 долларов премии.
Бывало, что ночью, с утра пьяные заваливали в номера, говорили: "Отжимайся" или "Приседай". Разное было, кого за пивом гоняли. Все через это раньше проходили. Сейчас молодёжь вообще никто не трогает", – приводит слова Степаненко "Чемпионат", ссылаясь на YouTube-канал "От души в душу".
Полузащитник "Шахтёра" рассказал о дедовщине в украинском футболе
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