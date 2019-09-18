Глава Футбольного союза Донецкой народной республики Игорь Петров рассказал рассказал, возможно ли возвращение футбола на стадионе "Донбасс Арена" в Донецке. В связи с начавшимися боевыми действиями на востоке Украины с 2014 года "Шахтер" прекратил проводить матчи на "Донбасс Арене".
"Скажу так: внутри "Донбасс Арена" хоть сейчас готова принимать соревнования: поле, раздевалки, сиденья. Единственная проблема — после обстрела упало стекло и повреждена конструкция. Но больших проблем с восстановлением нет. Другое дело, что это 50-тысячник, футбольный театр. Чтобы проводить соревнования, там должны играть артисты — футболисты высокого класса. Это профессиональный стадион, который видел чемпионат Европы и Лигу чемпионов. И футболисты должны соответствовать этому уровню. Любительским футболом (а мы сейчас любители) арену не заполнить. Надеемся, что скоро обстановка нормализуется, и наш футбол выйдет на международный уровень", — заявил Петров Sport24.
В ДНР рассказали, что нужно сделать для возвращения футбола на "Донбасс Арену"
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