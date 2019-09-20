В Катаре строят стадион с люксовыми номерами, балконы которых выходят прямо на поле

Катар продолжает подготовку к чемпионату мира-2022.В настоящее время в городе Эль-Хаур ведется строительство стадиона "Аль-Байт". По информации The Sun, в здании новой арены размещены несколько номеров класса люкс для болельщиков. В номерах имеется балкон, который выходит прямо на поле. Таким образом фанаты смогут наблюдать за играми ЧМ, фактически не выходя из своей спальни.Вместимость стадиона будет составлять 60 тысяч зрителей. Парковка арены сможет сместить 6 тысяч автомобилей, 350 автобусов, а также в общей сложности 1000 обычных и водных такси.Ожидается, что "Аль-Байт" будет введен в эксплуатацию в декабре этого года.