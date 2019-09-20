Румынский специалист Мирча Луческу может возглавить "Шахтёр" или киевское "Динамо". 74-летний тренер из-за интереса со стороны украинских клубов отказался возглавить бухарестский "Рапид".

Фото: "Спорт-Экспресс"

Отмечается, что владелец "Шахтёра" Ринат Ахметов не очень доволен работой нынешнего наставника Луиша Каштру. Также руководство донецкого клуба недовольно, что "Шахтёр" проиграл "Динамо" в Суперкубке Украины (1:2) и "Манчестер Сити" (0:3) в Лиге чемпионов."Динамо" также рассматривает кандидатуру Луческу, несмотря на то что Алексей Михайличенко в августе сменил Александра Хацкевича на посту главного тренера. С приходом Михайличенко "Динамо" победило лишь один раз, дважды сыграло вничью и один раз проиграло.