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Мирча Луческу может возглавить "Шахтёр" или киевское "Динамо"

Румынский специалист Мирча Луческу может возглавить "Шахтёр" или киевское "Динамо". 74-летний тренер из-за интереса со стороны украинских клубов отказался возглавить бухарестский "Рапид".
Фото: "Спорт-Экспресс"
Отмечается, что владелец "Шахтёра" Ринат Ахметов не очень доволен работой нынешнего наставника Луиша Каштру. Также руководство донецкого клуба недовольно, что "Шахтёр" проиграл "Динамо" в Суперкубке Украины (1:2) и "Манчестер Сити" (0:3) в Лиге чемпионов.

"Динамо" также рассматривает кандидатуру Луческу, несмотря на то что Алексей Михайличенко в августе сменил Александра Хацкевича на посту главного тренера. С приходом Михайличенко "Динамо" победило лишь один раз, дважды сыграло вничью и один раз проиграло.

"Чемпионат"


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Теги: Луческу Шахтёр Динамо Киев УПЛ
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