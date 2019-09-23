Зе Луиш превзошел Фалькао по числу голов в первых восьми матчах за "Порту"

"Порту" победил "Санта-Клару" (2:0) во встрече шестого тура чемпионата Португалии. Один из голов на свой счет записал нападающий Зе Луиш.

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Этот мяч стал для 28-летнего игрока седьмым в первых восьми матчах за "драконов" (шесть — в Примейре и один — в квалификации Лиги чемпионов). По этому показателю кабовердианец превзошел достижение форварда Радамеля Фалькао, который забил шесть мячей в восьми дебютных играх за "Порту".Зе Луиш перешел в "Порту" из "Спартака" летом этого года за 8,5 миллиона евро.