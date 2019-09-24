"Это какой-то провокационный вброс. Во-первых, чемпионат мира пройдет в 2022 году. Отборочный турнир начнется через год, осенью 2020 года. То есть ни о каком решении об отстранении сборной России от ЧМ-2022 не может быть и речи.
Во-вторых, у футбола существует своя собственная допинговая служба, никакого отношения к WADA не имеющая. Они, конечно, сотрудничают. Но у них своя служба, свои допинг-офицеры. WADA в данном случае не указ.
В-третьих, решение принимает ФИФА. Инфантино неоднократно подчеркивал, что в футболе нет проблем с допингом. Даже уже когда я работал в ФИФА, на каждом соревновании, даже если это отборочный турнир, проводился допинг-контроль.
У нас в футболе 0,02% положительных допинг-проб. И то, они как правило связаны не с допингом, а с марихуаной и прочей ерундой. Поэтому предлагаю закрыть тему", — цитирует Колоскова "Спорт день за днем".
Вячеслав Колосков прокомментировал угрозу неучастия сборной России на ЧМ-2022 из-за WADA
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что сборная России по футболу может быть не допущена до участия в чемпионате мира 2022 года из-за возможных санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Фото: официальный сайт РФС
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