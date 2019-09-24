Вячеслав Колосков прокомментировал угрозу неучастия сборной России на ЧМ-2022 из-за WADA

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что сборная России по футболу может быть не допущена до участия в чемпионате мира 2022 года из-за возможных санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Фото: официальный сайт РФС