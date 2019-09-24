УЕФА на заседании Исполнительного комитета в столице Словении Любляне приняло решения относительно проблем договорных матчей и пиратства.
"Европейский футбольный союз заявил о намерении создать Европейское агентство против договорных матчей, в связи с чем будет осуществлена экономическая оценка целесообразности.
Членам исполкома был представлен стратегический план по борьбе с пиратской деятельностью, который направлен на защиту прав телевещателей", - говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.
Следующая встреча Исполнительного комитета УЕФА пройдет 4 декабря 2019 года в Доме европейского футбола в Ньоне.
УЕФА будет бороться с договорными матчами и пиратством
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