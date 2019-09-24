По его словам, на прошедшем во вторник заседании исполкома УЕФА этот вопрос не обсуждался. Ранее стало известно, что российская команда может быть не допущена к выступлению на мировом первенстве в Катаре в случае утверждения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкций в отношении российского спорта из-за скандала в московской антидопинговой лаборатории. WADA обнаружило расхождения между собственной базой LIMS и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.
"Этот вопрос на исполкоме вообще не обсуждался. Очень много новостей в плане столиц разных состязаний, было достаточно много важных решений, но ситуация с WADA и допингом не поднималась.
Ни УЕФА, ни ФИФА претензий к российскому футболу не имеют, это уже было заявлено многократно. Наших футболистов беспрестанно тестировали, ничего выявлено не было. Поэтому я не вижу серьезных оснований по линии футбола", — цитирует Сорокина ТАСС.
Алексей Сорокин — о возможном отстранении сборной от ЧМ-2022: у УЕФА и ФИФА нет претензий к нам
Член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин подчеркнул, что не видит серьезных оснований для отстранения сборной России по футболу от участия в чемпионате мира 2022 года из-за допинга.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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