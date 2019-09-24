Алексей Сорокин — о возможном отстранении сборной от ЧМ-2022: у УЕФА и ФИФА нет претензий к нам

Член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин подчеркнул, что не видит серьезных оснований для отстранения сборной России по футболу от участия в чемпионате мира 2022 года из-за допинга.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС