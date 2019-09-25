Футболисты из Софии победили соперника 3:0, а Давыдов открыл счёт на 20-й минуте. Этот гол стал дебютным для 24-летнего форварда в Болгарии.
Давыдов 28 мая 2019 года перешел в софийский ЦСКА, контракт был подписан на 3 года. За него он дебютировал 12 июля 2019 года в матче 1-го тура чемпионата Болгарии против "Этыра" (2:2), выйдя на замену на 60-й минуте.
Бывший нападающий "Спартака" Давыдов забил дебютный гол за софийский ЦСКА (видео)
Экс-форвард московского "Спартака" Денис Давыдов отличился в матче 1/16 финала Кубка Болгарии "Локомотив" Горна — ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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