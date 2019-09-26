"Вчера ушел замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник. Умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора. Добрейший и сострадательный по жизни… Мой давний друг.
Мы были знакомы и дружны 37 лет. Ушел внезапно. Ничто не предвещало беды, и никого не было рядом. Уехал на дачу и утром был найден. Не представляете, друзья, какая это беда-бедища. Сколько людей, кроме его близких, осиротели. Поверить в его уход невозможно. Светлая память, Андрей", — написала Прилипко на своей странице в фейсбуке.
Напомним, 11 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их товарищ Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по обвинениям в нанесении побоев и хулиганстве за участие в нескольких драках в центре Москвы. Суд дважды продлевал их пребывание в СИЗО. 8 мая братья Кокорины были приговорены к одному году и шести месяцам лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам. 17 сентября Мамаев и братья Кокорины были освобождены по УДО. Протасовицкий, дело которого ведет Прилипко, пока остается в колонии. Его ходатайство об УДО будет рассмотрено 1 октября.
Скончался адвокат, защищавший Александра Кокорина. Его обнаружили мертвым на даче
Вчера, 25 сентября, умер адвокат Андрей Ромашов, защищавший интересы в суде нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Об этом сообщила его коллега по цеху Татьяна Прилипко.
Фото: Александр Мысякин, Sport24
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