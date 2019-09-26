Ворота "Бенфики" с первых минут защищал российский вратарь Иван Злобин, проводивший свой первый матч за основную команду клуба. 22-летний уроженец Тюмени до этого имел опыт выступлений лишь за резервную команду "Бенфики", где в 65 матчах пропустил 86 мячей.
Воспитанник академии Коноплева в 2013 году присоединился к ЦСКА, а спустя 2 года перебрался в "Лейрию". Уже в 2016 году Иван перешел в "Бенфику".
Российский вратарь Иван Злобин сыграл на ноль в дебютном матче за "Бенфику"
"Бенфика" не сумела обыграть "Виторию Гимарайнш" в матче 1-го тура 3-го раунда Кубка португальской лиги. Встреча завершилась безголевой ничьей.
Фото: Getty Images
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